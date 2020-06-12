Як мати красиву шкіру та волосся: гіалуронова дієта
Усі звикли, що дієти впливають лише на нашу фігуру. Проте збалансоване і правильне харчування, а також вживання великої кількості окремих продуктів сприяють покращенню стану шкіри та волосся. Те, що ми бачимо ззовні, є лише результатом турботи про свою красу зсередини.
Гіалуронова кислота стимулює вироблення колагену та еластину, які допомагають шкірі виглядати пружною, гладенькою та доглянутою, а також розгладжують зморшки. Ці речовини мають властивість продукуватися нашим організмом. Harper's Bazaar розповів, які продукти потрібно їсти, аби отримувати більше гіалуронової кислоти.
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Коли є нестача колагену та еластину в організмі, то це одразу помітно на шкірі і волоссі, які тьмяніють, стають сухими та втрачають природній блиск. Щоб цього уникнути, варто отримувати достатню кількість гіалуровоної кислоти. Зазвичай вона міститься у різноманітних зволожувальних та антивікових косметичних засобах. Але існує й багато продуктів харчування з її вмістом, з яких і складається гіалуронова дієта.
Що потрібно їсти на гіалуроновій дієті
- Чорний шоколад. Його варто вживати періодично та невеликими шматочками. Якщо їсти забагато чорного шоколаду, то можна отримати зворотній ефект.
- Червоне вино. Якщо інші дієти абсолютно виключають вживання алкоголю, то у цьому випадку бокал червоного сухого за вечерею лише на користь. Хоч вино і не містить гіалуронової кислоти, але воно багате на фітоестрогени, які стимулюють її вироблення.
Невелика кількість вина корисна для вашої шкіри / Фото Unsplash
- Червоне м’ясо. Його рекомендовано вживати у першій половині дня поєднувати із зеленими овочами.
- Мигдаль та кеш’ю. Горіхи багаті не лише на необхідну нам кислоту, а й містять білок, клітковину, корисні жири та вітамін E. Ці продукти можуть слугувати перекусом впродовж дня.
- Цитрусові. В апельсинах, грейпфрутах, лимонах, мандаринах та лаймі є безцінна клітковина, вітамін C та гіалуронова кислота. Вони сприяють підвищенню імунітету та здатні запобігти появі запальних процесів.
Цитрусові та чорний шоколад корисні під час гіалуронової дієти / Фото Unsplash
- Картопля. Саме цей продукт, який влітку можна знайти на кожній грядці, є найкращим джерелом гіалуронової кислоти. Зокрема солодка картопля. Її також потрібно вживати у першій половині дня.
Важливо запам’ятати: смажену картоплю, приготовану із додаванням великої кількості олії, їсти не можна. Бо вона нашкодить не лише вашій фігурі, а й зіпсує стан шкіри. Тому запечена та варена картопля – чудова альтернатива.
- Кейл або просто кучерява капуста. У її складі також є гіалуронова кислота, білок і клітковина. З цього інгредієнту можна зробити смачний літній салат, аби отримати сяючу шкіру. Для цього змішайте: кейл, оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
Найбільшою перевагою гіалуронової дієти, окрім її користі, є ще те, що вона складається із дуже смачних продуктів.