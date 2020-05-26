Як полюбити себе та жити в гармонії: 13 порад

Важливо любити себе і бути впевненою в собі, але не плутайте із "самовпевненістю", що вже є не дуже хорошою рисою. Інколи ми можемо самі себе переконувати, що у нас все добре і ми знаходимось в гармонії зі своїм тілом та розумом. Проте зазвичай це більше самонавіювання, ніж чиста правда. Щоб полюбити себе по-справжньому, варто знати, як правильно потрібно це робити.

Любов до себе набагато важливіша, ніж ви можете уявити. Вона дарує невимовне відчуття спокою, гармонії, впевненості та дозволяє об’єктивно оцінювати свої можливості і особливості. Жінка, яка закохана в себе, є бездоганною у всьому. Вона неперевершено виглядає, милозвучно розмовляє, притягує до себе найкращих людей. Щоб допомогти вам досягти цього стану, The Law of Attraction підготували практичні поради. Більше про красу: Хто така "красива жінка": 21 визначення Як полюбити себе? Навчіться розважатись самостійно. Виділіть декілька днів у місяць, щоб провести час наодинці із самою собою. Вам має бути добре і без гучних вечірок та інших друзів. Якщо ви навчитеся насолоджуватись власною компанією (влаштовувати побачення із собою, ходити в кіно, пробувати щось нове, займатися улюбленим хобі), то і в суспільстві ви почнете поводити себе впевненіше. Подорожі раз в рік. Зміна обстановки сприяє своєрідній перезарядці та відновленю енергійних ресурсів. В ідеалі нехай це буде самостійна подорож. Так вам нічого не заважатиме знайомитися із новими людьми та дізнаватися більше про їхню культуру. Таким чином ви збагатите свій внутрішній світ, який є неймовірно важливим для жінки.

Проведення часу наодинці із собою / Фото Unsplash Пробачте себе. Минулі помилки потрібно не забувати, а відпускати. Проведіть внутрішній діалог із собою. Ви маєте згадати все про що шкодуєте, проаналізувати, попросити в себе пробачення та рухатись далі. Не залишайте десь глибоко образ на себе. Це заважатиме вам любити себе такою, якою ви є. Здивуйте себе. Час від часу виходити зі своєї зони комфорту дуже корисна практика. Тому періодично робіть те, чого раніше від себе не очікували. Скажіть "так" речам, яким завжди відмовляли. Ви будете приємно здивовані результатом і відкриєте себе з невідомих сторін. Заведіть журнал. Записуйте в ньому приємні спогади, складні ситуації, різноманітні думки. Через певний час ви зможете перечитати свої записи і проаналізувати, як ви вчинили б зараз, зрозуміти наскільки ви виросли, як особистість. Також, коли вас щось турбує чи не можете приймити певного рішення, то виносьте свого невидимого ворога із голови на папір. Потім можете робити з ним все, що захочете: спалити, пом’яти, викинути або залишити. Візьміть перерву. Жінки бувають надто строгими та вимогливими до себе. Звісно, варто самовдосконалюватися, але пам’ятайте, що ніхто не ідеальний. Деякі речі просто трапляються незалежно від вас, не будьте надто самокритичними. Більше любові собі. Буває так, що ми дуже хочемо зробити, щоб всім було добре. І робимо це ціною власного часу і бажань. Не забувайте, ви – найважливіша. Навчіться говорити "ні", коли це потрібно. Всім на світі не вгодиш. Складіть список своїх досягнень. Хіба щось може мотивувати більше на нові звершення, ніж список вже існуючих досягнень? Пишіть про всі перемоги: від найменшої до найбільшої, над собою чи в кар’єрі. Головне, щоб ви могли читати цей список і пишатися собою. Також святкуйте свої досягнення. Якщо ви цього заслужили, то дозвольте собі розслабитись трішки. Зробіть дошку візуалізації. Бачити свої цілі вживу – це сильний метод для скорішого досягнення їх. Це можуть бути вирізки з журналів, фотографії, відкритки, надписи. Важливо, щоб ви дивилися на цю дошку і усвідомлювали, що ви зможете отримати те, чого так прагнете.

Як зробити дошку візуалізації / Instagram / @lovelifenowcoaching Цікавтесь чимось новим. Спробуйте найдивніші види хобі. Хтозна, можливо, вам сподобається те, про що ви раніше не думали. Відкрили у вашому місті танцювальну студію – біжіть туди першою навіть, якщо не знаєте, що таке балетні туфельки. Полюбіть себе, кидаючи собі виклики. Інколи можна випробовувати саму себе. Наприклад, ви давно не наважуєтеся запросити колегу з роботи на каву, хоча вам дуже хочеться з нею поспілкуватися. Тоді зробіть перший крок. Від таких маленьких перемог над собою ви почуватиметесь впевненіше. Виділіть 30 хвилин для спокою. У цей час можна влаштувати собі домашнє спа, почитати книгу чи помедитувати. Медитація – це чудовий спосіб знайти внутрішню гармонію та пізнати себе. Доглядайте за собою. Банально, але факт. Коли жінка доглянута, має густе блискуче волосся, акуратний макіяж та манікюр, то вона відчуває себе набагато краще. Тому турбуйтеся про свою зовнішність: скрабуйте, очищуйте, зволожуйте тіло та обличчя, навчіться правильно робити мейк-ап, дізнайтеся про трендові стрижки та дизайни для нігтів. Це такі деталі, завдяки яким ви почнете себе більше любити і пишатися собою.