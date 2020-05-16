Як потрібно доглядати за фарбованим волоссям

Коли ви змінюєте колір волосся, вам необхідний додатковий догляд. Навіть найкраща фарба втрачає насиченість і блиск, якщо не дотримуватися простих правил догляду за фарбованим волоссям. Завдяки дієвим порадам можна зберегти ефект від фарбування набагато довше, ніж обіцяють стилісти.

Жіночі експерименти із волоссям мають різні наслідки. Дівчина, яка була брюнеткою, блондинкою, з рожевим, синім та зеленим волоссям, є компетентною у цьому питанні. Вона добре знає з власного досвіду, що потрібно і заборонено робити, щоб зберегти хороший стан волосся навіть при регулярному фарбуванні. Порадами вона поділилася з онлайн-виданням The Everygirl.

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Не мийте голову протягом 72 годин після фарбування

Під час фарбування руйнується шар волосяної кутикули, тому що це полегшує проникнення фарби у волосся. Коли ви миєте волосся надто рано після фарбування, то кутикула ще не встигає відновитися. Відтак є більша ймовірність змити колір одразу. Щоб шар кутикули повністю регенерувався, йому потрібно мінімум 3 дні. Чим довше ви не митимете голову після фарбування, тим більше кольору вдасться проникнути у волосини і триматиметься він довше.

Використовуйте шампунь і кондиціонер без сульфатів

Сульфат натрію є типом аніонного миючого засобу, який використовують для багатьох засобів особистої гігієни. Цей інгредієнт є також в шампунях та кондиціонерах, щоб створювати ефект пінки. Сульфати забирають у волосся природні олії та вологу, і новий колір – не виняток. Щоб запобігти знебарвленню волосся, користуйтеся шампунями і кондиціонерами без сульфатів. Обрати відповідний до свого типу волосся продукт не буде важко, бо їх на ринку представлений великий асортимент. Просто уважно читайте склад.

Додавайте барвник до кондиціонера

Ця порада дієва тільки тоді, коли ви пофарбувалися в один із кольорів райдуги: синій, фіолетовий, рожевий і такі інші. Якщо ви хочете постійно підтримувати яскраве забарвлення, то додавайте трішки барвника щоразу під час використання кондиціонера.



Волосся пофарбоване в яскраві кольори / Фото Pixabay

Знижуйте температуру води

Гарячий душ може розслабити ваше тіло, але не принесе користі фарбованому волоссю. Вода високої температури відкриває кутикулу і фарба виводиться дуже легко. Змивайте шампунь ледь теплою водою, а кондиціонер – холодною. Тепла вода дозволяє шампуню та кондиціонеру проникнути у волосся та очистити його, а холодна допоможе втримати вологу від кондиціонера, запобігаючи втраті кольору та герметизуючи кутикулу волосся.

Мийте волосся рідше

Щоб зберегти колір, забудьте про щоденне миття волосся. Робіть це лише за нагальної потреби.

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Користуйтеся сухим шампунем

Сухі шампуні – безпечні для фарбованого волосся. Вони не дадуть такого ж ефекту чистоти та об’єму, як повноцінне миття, але освіжать його одночасно.

Важливо: це не означає, що не потрібно мити волосся традиційним методом. Просто можна робити це не так часто, рятуючи ситуацію сухим шампунем.

Захищайте від сонця

Пофарбованому та хімічно обробленому волоссю потрібен додатковий захист від ультрафіолетових променів. Користуйтеся сонцезахисним спреєм для волосся, щоб зберегти його гладким та зволоженим.

Використовуйте термозахист

Термозахисні спреї потрібні перед кожною укладкою феном чи випрямлячем навіть, якщо у вас природній колір волосся. А для фарбованого вони просто необхідні. Нагрівання волосся позбавляє його насиченості кольору та гідратації (сповільнює утворення сухості у волосині), що згодом приводить до серйозних пошкоджень волосяного покриву.

Підготуйте волосся до фарбування

Перед процедурою фарбування в перукарні помийте волосся шампунем для висвітлення. Це прибере будь-які зайві олії з волосся, які б могли заважати проникненню фарби.



Фарбування волосся в салоні / Фото Unsplash

Уникайте хлору

Хлор – це хімічна речовина, яка є в засобах для очищення басейнів. Від хлору на світлому волоссі може з’явитися зеленуватий відтінок, а темні кольори волосся втратять насиченість: стануть тьмяними, сухими, без блиску. Тому ховайте під шапочкою або заплітайте волосся і намагайтеся його не намочити, коли плаватимете у басейні.

Турбуйтеся про кінчики та корені

Кінчики волосся потрібно підрізати кожні 6-8 тижнів. Вони швидко втрачають колір, і фарбоване волосся виглядатиме неестетично. З таким самим інтервалом також потрібно дофарбовувати корені, які відростатимуть.