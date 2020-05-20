Як правильно доглядати за бровами в домашніх умовах: секрети візажистів

Брови є акцентом у загальному вигляді обличчя. Форма, колір, укладка – критерії, які визначають, наскільки добре ви знаєте, як потрібно правильно доглядати за бровами.

Ідеальні брови навіть професійний бровист не в змозі створити, якщо ви відвідуєте його лише один раз у місяць. Проте витрачати час і бігати до нього через день – не найкращий варіант. Поспілкувавшись із візажистами, Marie Claire дізналися правила догляду за бровами.

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Користуйтеся тим, що маєте

Інколи брови від природи прекрасні. Тому найкраще, що ви можете для них зробити – це не чіпати. Американський візажист Ядим часто говорить молодим моделям, у яких гарні натуральні брови, щоб вони не дозволяли нікому їх щипати, фарбувати, проріджувати. Тренди дуже часто змінюються. Можна наробити невиправних помилок, і вже ніколи не мати густих брів. Якщо вам необхідне вищипування, то тримайтеся природньої форми. А, якщо ви вже помилилися, то постарайтеся відростити до першочергової форми: користуйтеся оліями для росту, маскуйте пробіли олівцем чи тінями.

Грайтеся з кольором

"Модні брови необов’язково мають бути темними та широкими. Тут найголовніше, наскільки вони доглянуті та підходять саме вам за кольором", – ділиться своєю думкою візажист Джіджі Хадід. Пограйтеся з тоном: починайте із найсвітлішого і поступово збільшуйте інтенсивність. Навіть легенька зміна відтінку брів може повністю оновити ваш образ. Візьміть коричневий олівець і тіні для брів. І починайте творити.

Зробіть правильну "зачіску"

Від того, як ви зачешете брови, залежить, яких рис набуде ваше обличчя. Навіть макіяж із ніжного денного може перетворитись на зухвалий вечірній. Також необхідно щодня просто розчісувати брови. Навіть, якщо ви нікуди не збираєтесь, бо так вони одразу стануть охайнішими і не втрачатимуть форми. Щіточка для брів має стати мастхевом вашої косметички.



Як правильно розчісувати брови / Фото Unsplash

Вам потрібна зубна щітка

За лаштунками нью-йоркського тижня моди не раз помічали, що майстер макіяжу для знаменитостей Ядим використовує зубну щітку. Нею потрібно користуватися тоді, коли ви вже нанесли колір на брови. Тепер просто візьміть зубну щітку із м’якими щетинками і проведіть бровою в напрямку від носа до скроней. Так ви розтягнете пігмент по всій довжині брів: позбудетесь ненатурального ефекту.

Додайте крему

Чорний відтінок засобу для брів пудової текстури на засмаглій шкірі набуде синьо-сірого відтінку. Тому замініть його на спеціальний продукт кремової консистенції. Влітку краще обирати відтінок для брів із червоним підтоном.