Прихильниці природної засмаги з нетерпінням чекають на теплу сонячну погоду, щоб піти за красивою засмагою на пляж. Хоча влітку 2020, можливо, доведеться засмагати на балконі. Проте навіть у цьому випадку потрібно дотримуватися простих, але важливих правил, щоб не отримати сонячні опіки.

Досягнути ідеальної засмаги можливо. А влітку найкращою прикрасою для жінки є натуральний ефект смуглявої шкіри. Проте прагнучи якомога швидше та насиченіше засмагнути, можна обпекти тіло. Щоб цього не трапилося і колір вашої шкіри набув рівномірного темнішого та привабливого відтінку, запам’ятайте поради від ютуб-каналу Шпильки.

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Як засмагати, щоб не згоріти

Не намагайтеся засмагнути в перший день. За відтінок шкіри відповідає пігмент меланін. У нього є властивість вироблятися поступово. Тому ефект від годин, проведених на сонці, ви не зможете помітити одразу. Не орієнтуйтеся на колір шкіри під час засмаги. Вона потемніє лише через 4-5 годин. А, якщо до останнього залишатиметесь на сонці, то не матимете смуглої шкіри. До того ж отримаєте опіки, а згодом лущення шкіри. В результаті: не зможете продемонструвати красиве тіло до кінця літнього сезону. Щоб цього уникнути, користуйтеся сонцезахисним кремом та засмагайте по 15-20 хвилин у правильні години, допоки сонце не так пече. Згодом на трішки можна збільшувати тривалість перебування під сонцем.

Важливо: уникайте сонця з 11 до 16 години, тоді існує найбільший ризик згоріти.

Підготуйте шкіру до засмаги. І тут мова йтиме не лише про сонцезахисний крем. Перед тим, як вдягнути купальник і йти засмагати, проскрабуйте тіло, щоб видалити ороговілі клітини. Через них засмага може лягти не рівномірно, а плямами та смужками. Після процедури скрабування зволожте шкіру спеціальним молочком, щоб вона не пересушилася від сонця.



Захищайте шкіру від сонячних опіків / Фото Unsplash

Що одягнути? Візьміть із собою у відпустку купальники та взуття різних фасонів і чергуйте їх. Це потрібно для того, щоб на тілі не залишилося контрастних білих смужок на фоні темної засмаги.

Візьміть із собою у відпустку купальники та взуття різних фасонів і чергуйте їх. Це потрібно для того, щоб на тілі не залишилося контрастних білих смужок на фоні темної засмаги. Рівномірно наносіть сонцезахисний крем. Такий нюанс теж важливий, якщо вам потрібна однакова засмага по всьому тілу. Інколи важкодоступні місця (наприклад, спина) можуть згоріти, бо ви не змогли туди нанести спеціальний захист від сонця. Якщо немає кого попросити намастити вам спинку сонцезахисним кремом, то використовуйте засіб з такими самими властивостями, але у формі спрею. Його легко розпилити на будь-які ділянки шкіри.

Такий нюанс теж важливий, якщо вам потрібна однакова засмага по всьому тілу. Інколи важкодоступні місця (наприклад, спина) можуть згоріти, бо ви не змогли туди нанести спеціальний захист від сонця. Якщо немає кого попросити намастити вам спинку сонцезахисним кремом, то використовуйте засіб з такими самими властивостями, але у формі спрею. Його легко розпилити на будь-які ділянки шкіри. Уникати засобів із високим фактором захисту – помилка. Особливо, якщо у вас дуже світла шкіра, то протягом всієї відпустки користуйтеся сонцезахисним кремом із SPF не менше 50. Якщо у вас не така чутлива шкіра, то в перші дні вам підійде крем із SPF 50, а потім 30 буде достатньо. Тому що згодом тіло адаптовується до сонячних променів. Також сонцезахисні засоби запобігають появі пігментних плям. Але не заважають надходженню вітаміну D в організм, тому не сумнівайтеся чи мастити тіло вищезгаданим кремом.

SPF (sun protection factor) – це фактор захисту від променів, які вражають верхній шар шкіри. Число, що стоїть поруч із цією абревіатурою, вказує на дозу B-променів, яку ви можете отримати без загрози опіку. Чим вищий індекс SPF, тим більше ультрафіолету блокує засіб.



Правильний час для засмаги / Фото Unsplash