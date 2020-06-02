Потрібно відповідально ставитися не лише до вибору косметичних засобів, але й до їхнього подальшого зберігання. Таким чином вони слугуватимуть вам довше і не викликатимуть негативних реакцій на шкірі. Б’юті-гігієна своєї косметики та спеціальних інструментів для створення макіяжу і догляду за собою – це важливий етап у комплексі турботи про свій зовнішній вигляд.

У зв’язку з останніми подіями нам довелося згадати все про правила гігієни рук, але всі інші, речі, які безпосередньо контактують із нашим обличчям теж потрібно ретельно очищувати і зберігати у відповідних умовах. The Village розповів, як потрібно дбати про косметику та інші косметичні предмети. Важливо знати: Міфи про прищі: що точно не допоможе вам очистити шкіру Як правильно зберігати косметику Звертайте увагу на термін придатності косметики. Дослідження International Journal of Cosmetic Science довело, що орієнтовно 70% жінок, які брали участь в експерименті, продовжують користуватися косметикою, навіть коли у неї вийшов термін придатності. Використовувати протерміновані продукти небезпечно для шкіри. Вони можуть спровокувати висипання або алергічну реакцію. Тому дізнайтеся скільки часу можна зберігати косметику різних видів і дотримуйтеся цього терміну.

Дослідження International Journal of Cosmetic Science довело, що орієнтовно 70% жінок, які брали участь в експерименті, продовжують користуватися косметикою, навіть коли у неї вийшов термін придатності. Використовувати протерміновані продукти небезпечно для шкіри. Вони можуть спровокувати висипання або алергічну реакцію. Тому дізнайтеся скільки часу можна зберігати косметику різних видів і дотримуйтеся цього терміну. Тримайте косметику подалі від вологи та тепла. Саме ці середовища є найкращими для життя та розмноження бактерій. Тому у ванній кімнаті не варто зберігати продукти декоративної косметики та флакони з парфумами. Можна лише засоби, які безпосередньо виготовлені для таких умов. Тобто, гелі для душу, шампуні, скраби і таке інше. Зокрема інструменти для макіяжу не можна зберігати у відкритому просторі на поличках чи тумбочці. Помістіть їх у спеціальний контейнер або шухляду.

Потрібно зберігати косметику у правильному місці / Фото Pexels Користуйтеся лопаткою для нанесення кремів. Дерматологи одноголосно кажуть, що баночки найменш гігієнічний спосіб зберігання кремів. А коли ми набираємо їх руками, то додаємо туди ще більше нових бактерій. Тому наносити крем потрібно спеціальною чистою силіконовою лопаткою, щоб запобігти потраплянню мікробів на наше обличчя чи тіло.

Дерматологи одноголосно кажуть, що баночки найменш гігієнічний спосіб зберігання кремів. А коли ми набираємо їх руками, то додаємо туди ще більше нових бактерій. Тому наносити крем потрібно спеціальною чистою силіконовою лопаткою, щоб запобігти потраплянню мікробів на наше обличчя чи тіло. Не позичайте у когось і самі не діліться з іншими декоративною косметикою. Деякі косметичні засоби можна використовувати кільком людям одночасно. Наприклад, парфуми, термозахисні спреї та інша косметика, яка не має прямого контакту із вашою шкірою. Натомість помадою, тушшю, пресованими тінями для повік ділитися не можна. Якщо вже так трапилося, що у вас дуже просили олівець для очей чи губ або тональний крем, то після цього обов’язково обробіть продукти спиртовим розчином.

Позичайте іншим лише косметику з дозатором / Фото Pexels Потурбуйтеся, щоб пензлі і щіточки для макіяжу завжди були чистими. Від цих інструментів залежить не лише безпека нашої шкіри, а й якість нанесення макіяжу. Брудні пензлі не зможуть ефектно та правильно розтушувати тіні. Тому очищуйте їх регулярно. Для проведення процедури знадобиться спеціальний розчин або можна обійтися тим, що є вдома: дитячий шампунь, рідке мило чи засіб для вмивання.

Від цих інструментів залежить не лише безпека нашої шкіри, а й якість нанесення макіяжу. Брудні пензлі не зможуть ефектно та правильно розтушувати тіні. Тому очищуйте їх регулярно. Для проведення процедури знадобиться спеціальний розчин або можна обійтися тим, що є вдома: дитячий шампунь, рідке мило чи засіб для вмивання. Очищуйте косметичку. Потрібно дбати не лише про гігієну косметичних засобів, але й про кейс, у якому ви їх зберігаєте. Якщо ваша косметичка пошита із м’яких тканин, то її можна прати в ручну. Металеві, пластикові та гумові кейси варто очищувати за допомогою спеціальної губки чи ватних дисків, попередньо змочених у засобі для демакіяжу.

Потрібно дбати не лише про гігієну косметичних засобів, але й про кейс, у якому ви їх зберігаєте. Якщо ваша косметичка пошита із м’яких тканин, то її можна прати в ручну. Металеві, пластикові та гумові кейси варто очищувати за допомогою спеціальної губки чи ватних дисків, попередньо змочених у засобі для демакіяжу. Регулярно чистьте щітку чи гребінець для розчісування волосся. Цей інструмент також вимагає постійної чистоти. Помилково вважати, що на щітці збирається тільки волосся. Зокрема після кожного розчісування там залишаються ороговілі клітини шкіри, бруд, залишки засобів для догляду за волоссям. Наявність цього всього може спровокувати подразнення шкіри голови. Щітку для волосся рекомендується мити теплою водою із милом чи шампунем декілька разів на місяць.

Використання чистої щітки для розчісування волосся / Фото Pexels Не залишайте бритви для гоління у ванній кімнаті. Волога яка постійно потраплятиме на леза приноситиме із собою багато бактерій, які миттєво потраплять в кров при мінімальному порізі. Також не користуйтеся бритвою, у якої леза вже недостатньо гострі. Одноразові станки не можна використовувати декілька разів. А картриджі для багаторазової бритви рекомендується змінювати після кожного 6-8 гоління.

Волога яка постійно потраплятиме на леза приноситиме із собою багато бактерій, які миттєво потраплять в кров при мінімальному порізі. Також не користуйтеся бритвою, у якої леза вже недостатньо гострі. Одноразові станки не можна використовувати декілька разів. А картриджі для багаторазової бритви рекомендується змінювати після кожного 6-8 гоління. Часто періть та змінюйте рушники. Навіть двофазове очищення і найкращий догляд за шкірою не принесе бажаного ефекту, якщо ви все це діло закріпите витиранням обличчя брудним рушником. Хоча він призначений для того, щоб забирати всі бактерії з тіла, витираючись тим самим рушником вдруге, ви повертаєте їх назад. Як альтернативу, щоб не прати щодня рушники, можете спробувати користуватися паперовими рушничками. Або придбайте комплект звичайних, щодня змінюйте їх, а наприкінці тижня періть разом.