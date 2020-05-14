Як приготувати крем для рук в домашніх умовах

Навіть якщо від природи у вас красива та м’яка шкіра, з часом вона потребуватиме додаткового догляду, щоб залишитись у такому ж доброму стані. Кажуть, що за виглядом рук судять про вік жінки. Потіште їх новим кремом, приготованим вдома.

Якісні косметичні продукти можна створити самостійно, якщо знати хороший рецепт і послідовність правильного приготування. 24 канал знайшов для вас саме такий.

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Як приготувати крем для рук вдома

Будь-який крем складається із жирної, активної та водної фази. Тому готувати його потрібно поетапно. Даний крем, приготований власноруч, матиме живильний, зволожуючий та пом’якшувальний ефект.



Догляд за руками за допомогою крему / Фото Unsplash

Рецепт

емульгатор на основі оливкової олії – 2 грами;

віск рисових висівок – півграма:

каприлові тригліцеріди – 5-7 крапель;

олія дерева ши – півтора грама;

баттер авокадо – 1 грам;

олія волоського горіха – півграма;

дистильована вода – 33 грама;

гліцерин – півтора грама;

Д-Пантенол – 1 грам;

гель алое вера – 4 грама;

бетанін – 1 грам;

консервант – 5-7 крапель;

екстракт шавлії – 10 крапель;

ефірна олія Литсеї Кубеба – одна сота грама.

Спосіб приготування

Починаємо приготування крему з жирної фази. Емульгатор висипаємо в ємність. До нього додаємо натуральний віск рисових висівок. Він добре пом’якшить шкіру рук.

Емульгатори – це харчові добавки, які використовують для створення однорідних сумішей із незмішуваних продуктів.

Туди ж капніть емолент каприлової тригліцериди.

Емоленти – це некосметичні зволожуючі засоби. Вони бувають у вигляді крему, лосьйону, мазі або гелю. А каприлові тригліцериди – це органічний емолент, який має такі властивості: пом’якшує шкіру, зберігає вологу в шкірі на довше, захищає її від негативного впливу зовнішніх факторів, має протизапальну дію.

В посудину із вищезгаданими інгредієнтами додаємо ще олію дерева ши та баттер (масляна маса) авокадо. Для отримання кращого ефекту зволоження використовуємо ще олію волоського горіха.



Приготування крему для рук в домашніх умовах / Фото Pexels

Щоб приготувати водну фазу, для початку беремо дистильовану воду і наливаємо в другу ємність. До неї вливаємо гліцерин. Далі посудину з рідиною нагріваємо на водяній бані до 65-70 градусів Цельсія.

Дистильована вода – це вода, яка спочатку випарувалася, а потім була охолоджена і осіла у вигляді крапель на якій-небудь поверхні. Ця вода добре очищена від мінеральних солей та інших домішок.

Переходимо до роботи над активною фазою. Беремо Д-Пантенол у рідкому вигляді і виливаємо в третю ємність. До нього добавимо гель алое вера. І сипимо туди бетанін (натуральний актив із цукрового буряка). Остання фаза – готова.

Тепер переливаємо активну фазу в посудину з жирною, де вже розчинилися всі олії. Спінювачем збиваємо суміш до появи білої пінки. Важлива примітка: збивайте обережно, щоб крем не став повітряним за своєю консистенцією. Сюди додаємо нагріту водну фазу і перемішуємо все разом паличкою, допоки крем не охолоне до 30-35 градусів. Крем майже готовий. Додайте ще консервант, екстракт шавлії, щоб збалансувати олії, та ефірну олію Литсеї Кубеба для неймовірного запаху. Ще раз збиваємо і все готово.

Коли емульсія повністю вистигне, то набуде текстури крему. Саморобний крем можна зберігати в холодильнику і користуватися до ним до трьох місяців.