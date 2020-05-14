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Як приготувати крем для рук в домашніх умовах

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Як приготувати крем для рук в домашніх умовах
Саморобний крем для рук / www.pexels.com

Навіть якщо від природи у вас красива та м’яка шкіра, з часом вона потребуватиме додаткового догляду, щоб залишитись у такому ж доброму стані. Кажуть, що за виглядом рук судять про вік жінки. Потіште їх новим кремом, приготованим вдома.

Якісні косметичні продукти можна створити самостійно, якщо знати хороший рецепт і послідовність правильного приготування. 24 канал знайшов для вас саме такий.

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Як приготувати крем для рук вдома

Будь-який крем складається із жирної, активної та водної фази. Тому готувати його потрібно поетапно. Даний крем, приготований власноруч, матиме живильний, зволожуючий та пом’якшувальний ефект.

Догляд за руками
Догляд за руками за допомогою крему / Фото Unsplash

Рецепт

  • емульгатор на основі оливкової олії – 2 грами;
  • віск рисових висівок – півграма:
  • каприлові тригліцеріди – 5-7 крапель;
  • олія дерева ши – півтора грама;
  • баттер авокадо – 1 грам;
  • олія волоського горіха – півграма;
  • дистильована вода – 33 грама;
  • гліцерин – півтора грама;
  • Д-Пантенол – 1 грам;
  • гель алое вера – 4 грама;
  • бетанін – 1 грам;
  • консервант – 5-7 крапель;
  • екстракт шавлії – 10 крапель;
  • ефірна олія Литсеї Кубеба – одна сота грама.

Спосіб приготування

  1. Починаємо приготування крему з жирної фази. Емульгатор висипаємо в ємність. До нього додаємо натуральний віск рисових висівок. Він добре пом’якшить шкіру рук.

Емульгатори – це харчові добавки, які використовують для створення однорідних сумішей із незмішуваних продуктів.

Туди ж капніть емолент каприлової тригліцериди.

Емоленти – це некосметичні зволожуючі засоби. Вони бувають у вигляді крему, лосьйону, мазі або гелю. А каприлові тригліцериди – це органічний емолент, який має такі властивості: пом’якшує шкіру, зберігає вологу в шкірі на довше, захищає її від негативного впливу зовнішніх факторів, має протизапальну дію.

В посудину із вищезгаданими інгредієнтами додаємо ще олію дерева ши та баттер (масляна маса) авокадо. Для отримання кращого ефекту зволоження використовуємо ще олію волоського горіха.

Крем для рук
Приготування крему для рук в домашніх умовах / Фото Pexels

  1. Щоб приготувати водну фазу, для початку беремо дистильовану воду і наливаємо в другу ємність. До неї вливаємо гліцерин. Далі посудину з рідиною нагріваємо на водяній бані до 65-70 градусів Цельсія.

Дистильована вода – це вода, яка спочатку випарувалася, а потім була охолоджена і осіла у вигляді крапель на якій-небудь поверхні. Ця вода добре очищена від мінеральних солей та інших домішок.

  1. Переходимо до роботи над активною фазою. Беремо Д-Пантенол у рідкому вигляді і виливаємо в третю ємність. До нього добавимо гель алое вера. І сипимо туди бетанін (натуральний актив із цукрового буряка). Остання фаза – готова.
  1. Тепер переливаємо активну фазу в посудину з жирною, де вже розчинилися всі олії. Спінювачем збиваємо суміш до появи білої пінки. Важлива примітка: збивайте обережно, щоб крем не став повітряним за своєю консистенцією. Сюди додаємо нагріту водну фазу і перемішуємо все разом паличкою, допоки крем не охолоне до 30-35 градусів.
  2. Крем майже готовий. Додайте ще консервант, екстракт шавлії, щоб збалансувати олії, та ефірну олію Литсеї Кубеба для неймовірного запаху. Ще раз збиваємо і все готово.

Коли емульсія повністю вистигне, то набуде текстури крему. Саморобний крем можна зберігати в холодильнику і користуватися до ним до трьох місяців.

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини Краса Краса Beauty-поради
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