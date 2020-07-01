Коли ви повертаєтеся після відпустки чи просто вирішили засмагати біля дому, ваша шкіра значно змінює колір. Виглядатиме вона привабливіше, свіжіше та темніше. Тому тепер варто внести корективи до вашого щоденного макіяжу.

Звичний тон тональної основи, тіні чи улюблена помада для губ на засмаглій шкірі дивитимуться зовсім по-іншому, ніж зазвичай. Міжнародний візажист Pupa Джорджіо Форгані розповів для Cosmopolitan про особливості створення макіяжу на шкірі, яка змінила свій відтінок під впливом літнього сонця.

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Як фарбувати губи?

Засмагле обличчя чудово прикрасять губи добре пігментованого кольору, який створюватиме ефект сяйва. Для літньої вечірки професійний візажист рекомендує нафарбувати губи помадою винного або ягідного відтінків. Шкірі, засмаглій природнім способом, личитимуть матові текстури засобів для губ. Такий акцент додає розкоші будь-якому образу. Джорджіо наголошує: "Коли я бачу жінку з красивою бездоганною шкірою, пухнастими віями і матовими червоними губами, то для мене це найбільший прояв шику в макіяжі".



Вдалий вибір кольору губної помади влітку / Фото Unsplash

Які вибрати тіні для повік?

Тут варто опиратися на ваш власний стиль в макіяжі. Проте вдало можна виділити переваги засмаглої шкіри за допомогою довгих та об’ємний вій. Ви можете навіть не використовувати окремий пігмент для повік, але про фарбування вій не слід забувати. Придбайте таку туш, яка матиме властивість створювати ефект накладних вій. Якщо ви хочете наносити підводку чи тіні для повік, то ці продукти повинні підкреслити красу кольору ваших очей. Наприклад, якщо у вас зелені очі, то спробуйте тіні бузкових відтінків та світло-зелених, на голубому кольорі очей варто акцентувати тінями сливових відтінків. Вдало підібрана кольорова гама в макіяжі – це ваш головний інструмент краси.



Натуральний літній макіяж / Фото Pexels

Як створити ефект засмаги?

Цього літа може трапитися таке, що не вдасться повернутися з відпустки із засмаглим тілом. Проте, щоб робити макіяж на засмаглій шкірі, насамперед потрібно досягти цього ефекту. Візажист Pupa каже, що "поцілована сонцем шкіра" є його улюбленою. Аби результат виглядав максимально натуральним, то доведеться використати й інші засоби, окрім бронзера. Засмагле обличчя створюється за допомогою тональної основи, яка буде на один тон темнішою за вашу звичну. Наносіть її за допомогою великого пензля по контурним лініям обличчя, а не по всій його поверхні. Лише потім застосуйте бронзер із матовими або перламутровими частинками.