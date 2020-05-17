Як самій підстригти кінчики волосся в домашніх умовах

Красуні, які звикли регулярно підрізати кінчики волосся в перукарні, опинилися у складному становищі під час тривалої самоізоляції. Проте мати доглянуте волосся без посічених кінчиків можна і вдома. Просто потрібно дізнатися, як самостійно від них позбутися.

Є три перевірених способи, якими поділилися професійні перукарі для UkrMedia. Набравшись сміливості та інформації, можна самостійно зробити собі міністрижку вдома і отримати бездоганний вигляд волосся.

До теми: Термозахист для волосся: наскільки дієвий та як ним користуватися

Спосіб 1: стрижка з опущеною головою

Перед стрижкою вимийте добре волосся. Коли воно підсохне і стане ледь вологим, починайте процедуру. Для цього: нахиліть голову вниз, перекидайте поступово волосся наперед, розчісуйте його та підрізайте. Важливо, щоб ви бачили кінчики волосся, щоб могли регулювати зріз. Даним методом перукарі рекомендують зрізати волосся рухами зліва направо.



Стрижка на вологе волосся / Фото WomanAdvice

Спосіб 2: хвіст на потилиці

Почніть із миття голови, дочекайтеся допоки волосся висохне, а тоді ретельно розчешіть його гребінцем. Потім зав'яжіть міцно хвіст на потилиці спеціальною гумкою. Далі зафіксуйте його ще однією гумкою на відстанні 3 сантиметри від першої і повторіть це ще декілька разів. Точно сказати, скільки вам знадобиться гумок, не можна, бо все залежить від довжини вашого волосся. Головне те, що остання гумка має бути на тому місці, де ви хочете обрізати волосся. А далі за знайомою схемою: беріть ножиці для рівного зрізу і ріжте прямо під гумкою.



Стрижка за допомогою спеціальних гумок / Фото WomanAdvice

Спосіб 3: джгут на маківці

Знову ж намочіть та добре розчешіть волосся. Потім акуратно зберіть його на маківці, зробіть джгут із волосся, закручуючи його за годинниковою стрілкою. Для цього вам не знадобляться гумки чи інші аксесуари для волосся. Просто тримайте джгут в руці вертикально над головою. І починайте підрізати волосся на стільки, скільки вам потрібно. Щоб перевірити чи ви не залишили зайвих волосин, закрутіт ще раз джгут, але вже проти годинникової стрілки. І видаліть ножицями ті пасма, що виділяються із джгута.



Стрижка на джгуті / Фото Womandvice

Ось так легко можна самій для себе стати перукарем і зробити стрижку на одному рівні із професійною.