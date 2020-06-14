Регулярні фізичні вправи корисні для вашого здоров’я та фігури. Проте звичайна ходьба також має ряд переваг. І серед них можливість схуднення.

В окремих випадках ходьба може замінити тренування у спортзалі. Якщо у вас бракує часу, аби корегувати свою фігуру за допомогою дієт та фізичних навантажень, то є чудова альтернатива. Намагайтеся щодня проходити якомога більшу дистанцію, користуючись порадами Good Housekeeping.

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Поради для схуднення під час прогулянки

Поцікавтеся погодою. Якщо ви збираєтеся на прогулянку, то не забудьте напередодні перевірити, який прогноз погоди на день. Тоді обирайте найкращий час для прогулянки.

Якщо ви збираєтеся на прогулянку, то не забудьте напередодні перевірити, який прогноз погоди на день. Тоді обирайте найкращий час для прогулянки. Гідрати. Насамперед потрібно подбати про водний баланс у своєму організмі, якщо ви відправляєтеся на довгу прогулянку. Потрібно випити 2 склянки води за 30-60 хвилин перед виходом з дому, аби вона встигла застосувати свої зволожувальні властивості. Також одразу після повернення з прогулянки випийте води. Але уникайте газованих та солодких напоїв.

Насамперед потрібно подбати про водний баланс у своєму організмі, якщо ви відправляєтеся на довгу прогулянку. Потрібно випити 2 склянки води за 30-60 хвилин перед виходом з дому, аби вона встигла застосувати свої зволожувальні властивості. Також одразу після повернення з прогулянки випийте води. Але уникайте газованих та солодких напоїв. Взуття. Не виходьте на довгу прогулянку в старих тапочках. Ефект від ходьби на велику відстань покращить пара хороших кросівок. Вони фіксуватимуть стопи та зменшуватимуть ризик травмування.



Ходіть у комфортному взутті / Фото Unsplash

Зосередьтеся на тілі. Аби схуднути під час прогулянки, ходьба повинна бути природньою. Проте варто звернути увагу на положення свого тіла. Ваше підборіддя має тягнутися вгору, плечі бути рівними, а спина прямою. З кожним кроком намагайтеся, наче відштовхнутися ногами від землі.

Аби схуднути під час прогулянки, ходьба повинна бути природньою. Проте варто звернути увагу на положення свого тіла. Ваше підборіддя має тягнутися вгору, плечі бути рівними, а спина прямою. З кожним кроком намагайтеся, наче відштовхнутися ногами від землі. Набирайте темп. Ходьба з інтервалами допомагає спалити більше калорій та не дозволяє втомитися від прогулянки. Існують 3 типи кроків: прогулянка із низьким рівнем швидкості, наступною йде швидка ходьба, а найшвидшою є силова ходьба. Варто чергувати ці види. Починайте із найлегшої, поступово переходьте до швидшої, а потім навпаки.

Ходьба з інтервалами допомагає спалити більше калорій та не дозволяє втомитися від прогулянки. Існують 3 типи кроків: прогулянка із низьким рівнем швидкості, наступною йде швидка ходьба, а найшвидшою є силова ходьба. Варто чергувати ці види. Починайте із найлегшої, поступово переходьте до швидшої, а потім навпаки. Вам потрібна ціль. Визначте, яку дистанцію ви хочете пройти та скільки вам для цього знадобиться часу. Можна встановити таймер. Якщо ви відчуваєте, що одразу не зможете ходити безперервно 1 годину, то почніть із 30 хвилин, але зробіть це якісно.

Визначте, яку дистанцію ви хочете пройти та скільки вам для цього знадобиться часу. Можна встановити таймер. Якщо ви відчуваєте, що одразу не зможете ходити безперервно 1 годину, то почніть із 30 хвилин, але зробіть це якісно. Ходьба по схилу. Вона підвищує спалення калорій. Якщо ви гуляєте на вулиці, то оберіть високий, але не крутий, схил та піднімайтеся по ньому. Коли не дозволяє погода або інші чинники, то можна маніпулювати нахилом бігової доріжки у приміщенні.



Ходити по схилу потрібно правильно / Фото Unsplash