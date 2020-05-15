Як скласти базову косметичку: 10 необхідних продуктів
Незалежно від віку, статусу чи місця проживання кожній жінці потрібна косметичка. Якщо цю маленьку сумочку наповнити правильним вмістом, то вона виручить вас у незручній ситуації. Наприклад, коли у вас перед важливою зустріччю потекла туш, змастилася помада чи почервоніли щоки.
Те, що у косметичці мають бути винятково засоби декоративної косметики – омана. Більшість продуктів, які необхідні для щоденного використання, є доглядовими. Щоб ви були правильно косметично озброєні, 24 канал розповість, що потрібно покласти в косметичку кожній леді.
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Складаємо косметичку
- Бальзам для губ. Губи – найделікатніша область на вашому обличчі. Їх легко обвітрити чи поранити. І така неприємність може трапитись будь-де та будь-коли. Щоб надати губам першу невідкладну допомогу, носіть із собою зволожуючий бальзам.
- Мініверсія крему для рук. Зазвичай маленькі тюбики із кремом для рук навіть безкоштовно можна взяти у салоні краси, замовити в інтернет-магазині або ще краще: приготувати власноруч вдома. Щоб зберегти молодість шкіри рук, потрібно їх постійно зволожувати. А носити всюди за собою півлітрову банку улюбленого крему – не найкраща ідея.
- Пилочка для нігтів. У навколишньому середовищі зачепити нігті дуже легко: об ручку дверей, комп’ютерну клавіатуру чи власну руку. Буває, що врятувати ніготь від повного зламу можна, якщо вчасно скористатися пилочкою і запобігти подальшому пошкодженню.
Вміст базової косметички / Фото Pexels
- Тестер парфумів. Запах жінки – її головна зброя. Запізнюючись на роботу і швидко вибігаючи з дому, немає часу думати про парфуми. Про них згадуєш вже в дорозі. Якщо мати завжди зі собою невеличкий тестер улюбленого запаху, то можна не хвилюватися, що ви сьогодні обеззброєні.
- Серветки для зняття макіяжу. Брати із собою повну упаковку серветок не варто, бо вони можуть бути більшими за саму косметичку. Придбайте декілька серветок по одній в індивідуальній упаковці. Коли макіяж не витримає пекучого літнього сонця, ви не припините дякувати собі, що одного разу поклали таку серветку в косметичку.
- Матуюча пудра. Також це може бути і натуральна пудра без кольору. Головне її завдання: забрати зайвий блиск з вашого обличчя та вирівняти тон шкіри у найнеобхідніший момент, а не перекрити вже існуючий макіяж. Важлива примітка: нехай пудра буде одразу із спонжем, щоб кісточка не займала в косметичці зайвого місця.
- Чорна туш для вій. Тут навіть не потрібно коментувати. Це мастхев кожної косметички. Навіть, якщо ви зовсім не встигли нанести мейк-ап, то тушшю для вій можна швиденько нафарбуватися навіть в таксі. І вже зробити своє обличчя свіжішим, а погляд виразнішим.
Туш повинна бути у косметичці / Фото Pexels
- Щіточка для брів. Чому не олівець? Бо олівцем брови намалюєш, але не вкладеш. Друге важливіше. Лайфхак: якщо хочете підфарбувати брови, а спеціального олівця немає під рукою, то скористайтеся тушшю для вій. Спочатку використайте її для вій, а залишки нанесіть акуратно на брови і розчешіть щіточкою для брів.
- Помада. Нехай вона буде нейтрального відтінку. Щоб її можна було нанести на губи і перед роботою, і потім одразу на вечірку.
- Олівець для очей. Тут колір не принциповий. Якщо ви щоденно використовуєте хоч синій олівець для очей, то кладіть у косметичку синій. Головне, щоб він м’яко наносився і легко розтушовувся. Олівцем можна промалювати лінію росту вій зверху і знизу і ще зробити стрілку на повіці. Стрілочку можна залишити рівномірною або для більшого ефекту розтушувати акуратно пальцем.
З таким арсеналом не страшно навіть вийти з дому зовсім без мейк-апу, а зробити його по дорозі чи на роботі. Пам’ятайте, щоб підкреслювати свою красу не потрібно накладати тонни косметики на обличчя. Можна за допомогою кількох універсальних косметичних засобів створити щось прекрасне.