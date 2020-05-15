Як скласти базову косметичку: 10 необхідних продуктів

Незалежно від віку, статусу чи місця проживання кожній жінці потрібна косметичка. Якщо цю маленьку сумочку наповнити правильним вмістом, то вона виручить вас у незручній ситуації. Наприклад, коли у вас перед важливою зустріччю потекла туш, змастилася помада чи почервоніли щоки.

Те, що у косметичці мають бути винятково засоби декоративної косметики – омана. Більшість продуктів, які необхідні для щоденного використання, є доглядовими. Щоб ви були правильно косметично озброєні, 24 канал розповість, що потрібно покласти в косметичку кожній леді.

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Складаємо косметичку

Бальзам для губ. Губи – найделікатніша область на вашому обличчі. Їх легко обвітрити чи поранити. І така неприємність може трапитись будь-де та будь-коли. Щоб надати губам першу невідкладну допомогу, носіть із собою зволожуючий бальзам. Мініверсія крему для рук. Зазвичай маленькі тюбики із кремом для рук навіть безкоштовно можна взяти у салоні краси, замовити в інтернет-магазині або ще краще: приготувати власноруч вдома. Щоб зберегти молодість шкіри рук, потрібно їх постійно зволожувати. А носити всюди за собою півлітрову банку улюбленого крему – не найкраща ідея. Пилочка для нігтів. У навколишньому середовищі зачепити нігті дуже легко: об ручку дверей, комп’ютерну клавіатуру чи власну руку. Буває, що врятувати ніготь від повного зламу можна, якщо вчасно скористатися пилочкою і запобігти подальшому пошкодженню.



Вміст базової косметички / Фото Pexels

Тестер парфумів. Запах жінки – її головна зброя. Запізнюючись на роботу і швидко вибігаючи з дому, немає часу думати про парфуми. Про них згадуєш вже в дорозі. Якщо мати завжди зі собою невеличкий тестер улюбленого запаху, то можна не хвилюватися, що ви сьогодні обеззброєні. Серветки для зняття макіяжу. Брати із собою повну упаковку серветок не варто, бо вони можуть бути більшими за саму косметичку. Придбайте декілька серветок по одній в індивідуальній упаковці. Коли макіяж не витримає пекучого літнього сонця, ви не припините дякувати собі, що одного разу поклали таку серветку в косметичку. Матуюча пудра. Також це може бути і натуральна пудра без кольору. Головне її завдання: забрати зайвий блиск з вашого обличчя та вирівняти тон шкіри у найнеобхідніший момент, а не перекрити вже існуючий макіяж. Важлива примітка: нехай пудра буде одразу із спонжем, щоб кісточка не займала в косметичці зайвого місця. Чорна туш для вій. Тут навіть не потрібно коментувати. Це мастхев кожної косметички. Навіть, якщо ви зовсім не встигли нанести мейк-ап, то тушшю для вій можна швиденько нафарбуватися навіть в таксі. І вже зробити своє обличчя свіжішим, а погляд виразнішим.



Туш повинна бути у косметичці / Фото Pexels

Щіточка для брів. Чому не олівець? Бо олівцем брови намалюєш, але не вкладеш. Друге важливіше. Лайфхак: якщо хочете підфарбувати брови, а спеціального олівця немає під рукою, то скористайтеся тушшю для вій. Спочатку використайте її для вій, а залишки нанесіть акуратно на брови і розчешіть щіточкою для брів. Помада. Нехай вона буде нейтрального відтінку. Щоб її можна було нанести на губи і перед роботою, і потім одразу на вечірку. Олівець для очей. Тут колір не принциповий. Якщо ви щоденно використовуєте хоч синій олівець для очей, то кладіть у косметичку синій. Головне, щоб він м’яко наносився і легко розтушовувся. Олівцем можна промалювати лінію росту вій зверху і знизу і ще зробити стрілку на повіці. Стрілочку можна залишити рівномірною або для більшого ефекту розтушувати акуратно пальцем.

З таким арсеналом не страшно навіть вийти з дому зовсім без мейк-апу, а зробити його по дорозі чи на роботі. Пам’ятайте, щоб підкреслювати свою красу не потрібно накладати тонни косметики на обличчя. Можна за допомогою кількох універсальних косметичних засобів створити щось прекрасне.