Як стригтися у 2020: фото на прикладі знаменитостей

Новий сезон – нова стрижка. Коли наважуєшся змінити імідж, то найкраще починати зі зачіски. А, щоб точно не прогадати, слід вибирати не лише ту, яка вам подобається та підходить до форми лиця. Також зверніть увагу на те, що зараз модно.

Серед модних стрижок у 2020 році ви не побачите чогось абсолютно нового. Це скоріше мікс із добре забутого, старого та трішки оригінального нового. Тому можете не хвилюватися, що вам доведеться кардинально щось змінити. Цьогорічні трендові стрижки задовольнять навіть тих красунь, які не готові повністю змінювати образ, а хочуть лише його освіжити. Allure підготував інформацію про трендові стрижки у 2020.

Гривка 70-х

Достатньо просто глянути на чубчики таких зірок, як Селена Гомез, Дакота Джонсон, Гіларі Дафф, щоб зрозуміти, що мода 70-х повертається. Співзасновниця перукарні Nine Zero One Ніккі Лі каже: "Замість того, щоб робити повний "удар", ми вибрали "гривку-завісу", яка замикається з обох сторін". Стилістка цієї ж перукарні Сара Клайн додає, що не потрібно мати таке обличчя, як у вищезгаданих селебріті, щоб дозволити собі гривку 70-х. Цей стиль гарно виглядатиме на будь-якій формі лиця.



Гривка-завіса / Instagram / @hilaryduff

"Рейчел"

Жодна із стрижок не характеризує 90-ті краще, ніж "Рейчел" – зачіска, яку носила Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі".

Стрижка у стилі Рейчел створюється за допомогою ефекту рваного волосся, багатошаровості та легкій укладці феном, щоб пасма виглядали гладкими та охайними. Перевага стрижки у тому, що можна перекидати волосся з однієї сторони не іншу, загортати його, а воно однаково лягатиме акуратно на свої місця. Також після втілення такої ідеї в реальність ваш погляд стане візуально виразнішим. До речі, щоб зробити таку стрижку для Дженніфер Еністон, її стиліст не використовував ножиці, а експериментував з бритвою.

Стрижку "Рейчел" вже приміряли на собі Гейлі Бібер, Рейчел МакАдамс, Анна-Лінн Маккорд.



Стрижка "Рейчел" / Instagram / @haileybieber

Асиметричне чоло

Якщо хочете бути наймоднішою у 2020, то повинні спробувати на собі асиметричний стиль. Зірка американського кіно – Шарліз Терон розповідає, що стрижка боб-каре є однією з її улюблених. Але, чому б не додати оригінальності і не спробувати асиметричний боб? Це сучасна інтерпретація класичного бобу. Така стрижка виглядає добре на різних типах та фактурах волосся. Можна назвати її універсальною. Вона полягає у тому, щоб ззаду зробити волосся коротшим, а спереду довшим або з одного боку довше, ніж з іншого. Такій зачісці також пасують сміливі кольори. Експериментуйте із задоволенням, як це зробили Шарліз Терон, Керрі Вашингтон та Марго Роббі.



Асиметричне чоло / Instagram / @kerrywashington

Довжина підборіддя

Фішка зачіски в тому, що вона привабливо оголює шию і ключицю. Є кілька варіантів, як можна її урізноманітнити: прямим та структурованим волоссям можна окреслити лінію обличчя, зробити скуйовджену укладку або заплести текстурні та грайливі косички. Закручені кінці волосся зараз, безумовно, в моді. Незалежно повернуті вони вгору чи закручені всередину. Можна по-різному вкладати кінці і виглядати стильно.

Класичний боб довжиною до підборіддя, якщо у вас ультратонке волосся, допомагає візуально створити ефект, наче у вас більше волосся, ніж є насправді. Таким лайфхаком користуються знаменитості Марсай Мартін, Бреша Вебб та інші.



Стрижка довжиною до підборіддя / Instagram / @breshawebb

Сучасний шег

70-ті наполегливо стукають у двері моди XXI століття.

Шег – це опора в стилі. У 2020 році ми побачимо оновлену версію, яка створилась під впливами сучасного стилю,

– каже зірковий стиліст та співзасновник салонів Spoke & Weal, Джон Рейман.

Шег виглядає стильно та сексуально. Перукарі рекомендують спробувати підрізати шапочку з сильною бахромою або без неї на довге та коротке волосся. Стрижка підійде як на кучеряве, так і на довге волосся.



Сучасна стрижка шег / Instagram / @selenagomez

Коротка стрижка з легким натяком до маллету гарно виглядає на плавно зрізані кінці та волосся, яке має ефект руху. Це жіночно та універсально.

Тейлор Свіфт вже місяцями носить шег і схоже, що не збирається змінювати імідж у 2020. А Селена Гомез додала свіжих акцентів у класичний шег. У 70-ті шег робили тільки на пряме волосся, а співачка погралася з текстурами на довгому волоссі та загнула кінчики.

Маллет – це тип зачіски, в якому волосся підстрижене коротко спереду і з боків, а ззаду воно залишається довгим.

Округлий афро

Цю стрижку можна описати одним реченням: кучері володіють світом. Локони та локони-котушки в тренді у 2020. Тепер на неслухняні кучері можна не жалітися, а гордитися ними. Округлий афро – одна із найпопулярніших стрижок 2020 року. Існує багато способів стригти кучеряве волосся, але саме цей є найбезпечнішим із мінімальним ризиком пошкодити волосяний покрив. Така стрижка є найкращим методом акуратно зафіксувати ваші кучері в максимально круглу форму. Щодо зрізу, який вдало підкреслить риси вашого обличчя – порадьтеся з перукарем.

Прихильницями округлого афро є Трейсі Елліс Росс, Тейона Перріс, Джессіка Вільямс.



Округла стрижка афро / Instagram / @traceeellisross

Коротка гривка

Серед трендових гривок у 2020 не тільки гривка-завіса. І ні, не дитячий чубчик. А пряма гривка довжиною до ваших брів. Варто врахувати, що вона візуально робитиме брови трішки коротшими. Стиліст Хайме Кінг попереджає, що коротка гривка – це кропітка робота для певних типів волосся. Він зазначає, що в цьому випадку текстура вашого волосся відіграє важливу роль у тому, наскільки коротким можна зробити чубчик. Кучеряве волосся має тенденцію після висихання ставати коротшим, ніж могло здатися при стрижці. Попросіть вашого стиліста зрізати гривку на сухому волоссі.

Коротка гривка не повинна бути густою, щоб залишатися в тренді. Також надто "повний" зріз відверне увагу від очей. Правильна довжина і густота чітко підкреслить ваші очі та брови. Якщо не хочете ризикувати і підрізати гривку повністю, то спробуйте це лише на маленькому шматку волосся.

Голлівудські красуні Хайме Кінг та Кендалл Дженер вже продемонстрували тренд.



Коротка гривка / Instagram / @jaime_king

Нова Піксі

У 2020 році піксі-стрижки або дуже короткі, або трохи довші, ніж зазвичай. Стрижка надто короткої довжини є вдалим вибором для нового десятиліття. Піксі – це вічна класика, бо у її стилі є багато варіацій. Для XXI століття коротка зачіска – саме те. У шаленому ритмі житті так мало часу на догляд за собою, а коротке волосся не потрібно довго сушити та ще довге вкладати.

Зої Кравіц та Кайя Гербер вже спробували, як це бути майже без волосся.



Піксі-стрижка / Instagram / @zoeisabellakravitz

Одна довжина

Очевидною версією однієї довжини є стрижка боб. Але тепер не потрібно відрізати більшу частину волосся, щоб досягнути затупленого ефекту на кінцях. Можна так зрізати лише волосся навколо обличчя.

Затупленість – це хороший друг 2020 року,

– говорять зіркові перукарі.

Кім Кардашян та Хантер Шафер є королевами однієї довжини. "Пошарпана" структура відходить у минуле, а натомість приходить відшліфована. Тому фактурні стрижки більше не в моді. У 2020 буде більше товстих ліній.



Стрижка однієї довжини / Instagram / @hunterschafer

Новий боб

Знається, наче у 2019 кожна знаменитість спробувала на собі стрижку боб. Але у 2020 він також не збирається нікуди зникати. Змінюється лише форма та довжина. Тепер можна робити боб на коротке волосся у рваному стилі, як Джуліанна Гаф. Американська стилістка з волосся каже, що заради результату, який дає новий боб, варто ризикувати.



Новий боб / Instagram / @juleshough