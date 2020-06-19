Кайлі Дженнер є наймолодшою мільярдеркою світу. Вона вже встигла зробити колаборації із такими своїми родичами, як Хлої Кардашян, Кріс Дженнер, Кортні і Кім Кардашян. Тепер прийшла черга Кендалл. Сестри повідомили про плани створення спільної лінійки косметики ще взимку, а нещодавно показали, що у них вийшло.

Першоджерелом, яке повідомило про плани сестер Дженнер створити власну косметику, була програма Ellen Show. Саме там під час інтерв’ю Кендалл підтвердила чутки. Через декілька місяців плани реалізувалися, а Cosmopolitan написав про результати співпраці дівчат.

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Косметичну компанію Kylie Cosmetics заснувала Кайлі Дженнер. Вона починала із виробництва рідких помад для губ. Проте з часом дівчина налагоджувала співпрацю зі своїми сестрами та матір’ю, і з кожним разом з’являлося все більше варіантів нових косметичних продуктів.

Можливо, колаборація між Кайлі та Кендалл трапилась би раніше, але друга знаменитість мала контракт із Estee Lauder, умови якого не дозволяли їй співпрацювати з іншими косметичними брендами. Як і анонсували зірки, основою їхньої продукції стали нюдові відтінки. Також лінійка включає матові коричневі тіні для повік, рідку підводку для очей, помади у коричневих відтінках. Загалом та косметика, якою усі звикли користуватися щоденно. Але засновниці обіцяють розширювати асортимент.

Прихильники косметики, яку випускає Кайлі, одразу помітили, що остання лінійка її та Кендалл створена за мотивами естетичної краси супермоделей 90-х років: засоби, якими вони тоді найчастіше користувалися, нюдові відтінки, макіяж із натуральним ефектом.

Упаковки для продуктів виконані у рожевих, оранжевих та золотих тонах. На них зображено по половині обличчя кожної із сестер. Першим фото косметики та її власниць опублікував новинний ресурс про тренди Trendmood на своїй сторінці в інстаграмі. Зокрема у цьому дописі автори анонсували, що незабаром слід чекати на нову колаборацію Kylie Cosmetics з візажистом із Лос-Анджелеса – Аріелем.