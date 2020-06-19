Літні б'юті-лайфхаки: як уникнути слідів поту, захистити шкіру від старіння та інші
Літо – це та пора, коли шкіра обличчя та тіла відчуває максимальний дискомфорт внаслідок високої температури повітря та вологого повітря. Тому необхідно дізнатися про дієві б’юті-лайфхаки, які допоможуть вам залишатися красивою за різноманітних несприятливих умов.
Однією із найкращих порад, як незабутньо провести літо, може бути рекомендація просидіти 3 місяці біля басейну. Проте життєвих реалій ніхто не відміняв. Вам надалі потрібно ходити на роботу, займатися спортом та виконувати щоденні рутинні справи. 24 канал знає декілька б’юті-лайфхаків, завдяки яким ви залишатиметесь красивою і доглянутою навіть у спекотні дні.
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Літні б’юті-лайфхаки
- Аби на футболці не було помітно слідів поту, наклеюйте на потрібне місце спеціальні вкладки, які призначені для одягу. Якщо у вас немає можливості придбати такі, то скористайтеся звичайною щоденною прокладкою, яку потрібно наклеїти на внутрішню сторону футболки.
- Не забувайте носити головний убір, якщо не хочете отримати сухе та ламке волосся або навіть сонячний удар.
- Користуйтеся термальною водою. Вона допомагає зберігати шкіру зволоженою та ніжною, що дуже важливо. Необов’язково купувати таку воду. Її можна легко зробити в домашніх умовах. Перекип’ятіть звичайну воду, додайте туди сушені квіти та шкірки фруктів, декілька крапель улюблених ефірних олій та кубики льоду. Перелийте рідину у пляшечку-спрей, щоб було легко її розповсюджувати по обличчі та тілу.
Чому потрібно користуватися термальною водою / Фото Unsplash
- Альтернативою термальної води можуть слугувати звичайні вологі серветки. Відкрийте упаковку і додайте туди кілька крапель м’ятної ефірної олії. Щоб олія розповсюдилась, потрусіть трішки упаковкою. Коли вам стане спекотно, то протріть серветками тіло, які його зволожать, а олія м’яти тонізуватиме шкіру.
- Сонцезахисний крем потрібно наносити на всі відкриті ділянки тіла. Навіть тоді, коли сонце вже починає ховатися. Саме цей засіб допомагає захистити вашу шкіру від ультрафіолетових променів, які пришвидшують старіння.
- Аби полегшити свої літні робочі будні носіть відкрите взуття та одяг.
- Коли влітку вас кусає комар або мураха, то свербіж можна подолати, якщо прикласти та потримати на цьому місці ложку, попередньо нагріту об водяну баню.
- Ще одним дієвим методом у боротьбі проти комарів може бути лимон чи лайм. Розріжте фрукт навпіл та в одну з частин помістіть сушені гілочки гвоздики. Поставте такий засіб поряд із собою вдома або на природі і він відлякуватиме комах.
- Купувати водостійку туш лише для походу в басейн не дуже вигідно. Можна створити ідентичний ефект самостійно. Нафарбуйте вії звичайною тушшю, а потім бризніть трішки лаку для волосся на чисту спеціальну щіточку і пройдіться нею по віях.
Чим замінити водостійку туш / Фото Unsplash
- Коли вуха пітніють, то сонцезахисні окуляри можуть сповзти та розбитися. Щоб цього не трапилося, візьміть 2 маленькі силіконові гумки для волосся, кожною з них обмотайте місце вигину на ручках окулярів.