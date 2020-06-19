Літо – це та пора, коли шкіра обличчя та тіла відчуває максимальний дискомфорт внаслідок високої температури повітря та вологого повітря. Тому необхідно дізнатися про дієві б’юті-лайфхаки, які допоможуть вам залишатися красивою за різноманітних несприятливих умов.

Однією із найкращих порад, як незабутньо провести літо, може бути рекомендація просидіти 3 місяці біля басейну. Проте життєвих реалій ніхто не відміняв. Вам надалі потрібно ходити на роботу, займатися спортом та виконувати щоденні рутинні справи. 24 канал знає декілька б’юті-лайфхаків, завдяки яким ви залишатиметесь красивою і доглянутою навіть у спекотні дні. Читайте також: Краса італійок: жінки відкрили усі свої б’юті-секрети Літні б’юті-лайфхаки Аби на футболці не було помітно слідів поту, наклеюйте на потрібне місце спеціальні вкладки, які призначені для одягу. Якщо у вас немає можливості придбати такі, то скористайтеся звичайною щоденною прокладкою, яку потрібно наклеїти на внутрішню сторону футболки.

наклеюйте на потрібне місце спеціальні вкладки, які призначені для одягу. Якщо у вас немає можливості придбати такі, то скористайтеся звичайною щоденною прокладкою, яку потрібно наклеїти на внутрішню сторону футболки. Не забувайте носити головний убір, якщо не хочете отримати сухе та ламке волосся або навіть сонячний удар.

якщо не хочете отримати сухе та ламке волосся або навіть сонячний удар. Користуйтеся термальною водою. Вона допомагає зберігати шкіру зволоженою та ніжною, що дуже важливо. Необов’язково купувати таку воду. Її можна легко зробити в домашніх умовах. Перекип’ятіть звичайну воду, додайте туди сушені квіти та шкірки фруктів, декілька крапель улюблених ефірних олій та кубики льоду. Перелийте рідину у пляшечку-спрей, щоб було легко її розповсюджувати по обличчі та тілу.

Чому потрібно користуватися термальною водою / Фото Unsplash Альтернативою термальної води можуть слугувати звичайні вологі серветки. Відкрийте упаковку і додайте туди кілька крапель м’ятної ефірної олії. Щоб олія розповсюдилась, потрусіть трішки упаковкою. Коли вам стане спекотно, то протріть серветками тіло, які його зволожать, а олія м’яти тонізуватиме шкіру.

Відкрийте упаковку і додайте туди кілька крапель м’ятної ефірної олії. Щоб олія розповсюдилась, потрусіть трішки упаковкою. Коли вам стане спекотно, то протріть серветками тіло, які його зволожать, а олія м’яти тонізуватиме шкіру. Сонцезахисний крем потрібно наносити на всі відкриті ділянки тіла. Навіть тоді, коли сонце вже починає ховатися. Саме цей засіб допомагає захистити вашу шкіру від ультрафіолетових променів, які пришвидшують старіння.

потрібно наносити на всі відкриті ділянки тіла. Навіть тоді, коли сонце вже починає ховатися. Саме цей засіб допомагає захистити вашу шкіру від ультрафіолетових променів, які пришвидшують старіння. Аби полегшити свої літні робочі будні носіть відкрите взуття та одяг.

Коли влітку вас кусає комар або мураха, то свербіж можна подолати, якщо прикласти та потримати на цьому місці ложку, попередньо нагріту об водяну баню.

попередньо нагріту об водяну баню. Ще одним дієвим методом у боротьбі проти комарів може бути лимон чи лайм. Розріжте фрукт навпіл та в одну з частин помістіть сушені гілочки гвоздики. Поставте такий засіб поряд із собою вдома або на природі і він відлякуватиме комах.

Розріжте фрукт навпіл та в одну з частин помістіть сушені гілочки гвоздики. Поставте такий засіб поряд із собою вдома або на природі і він відлякуватиме комах. Купувати водостійку туш лише для походу в басейн не дуже вигідно. Можна створити ідентичний ефект самостійно. Нафарбуйте вії звичайною тушшю, а потім бризніть трішки лаку для волосся на чисту спеціальну щіточку і пройдіться нею по віях.

Чим замінити водостійку туш / Фото Unsplash Коли вуха пітніють, то сонцезахисні окуляри можуть сповзти та розбитися. Щоб цього не трапилося, візьміть 2 маленькі силіконові гумки для волосся, кожною з них обмотайте місце вигину на ручках окулярів.