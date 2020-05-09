Як веганство впливає на вигляд вашого тіла

Веганський спосіб життя має чимало переваг. Проте також є ризики для здоров’я, коли ви відмовляєтеся від звичних для свого раціону продуктів. Тому підходити до таких кардинальних змін потрібно обережно, щоб не нанести шкоди своєму організму. Будьте готовими, що ваше тіло теж зазнає змін.

Про те, що все таки відбувається з вашим тілом, коли ви стаєте веганом пояснили на сайті компанії, яка спеціалізується на постачанні дієтичних страв для вегетаріанців та вегетаріанців, Veestro. У матеріалі зазначають, що веганство чудово впливає на тіло, оскільки ви дотримуєтеся правильної, збагаченої поживними речовинами, дієти. Тому втрата ваги після переходу на веганський спосіб життя – звичайна річ.

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Як поетапно змінюється тіло веганів?

Перші пару тижнів

Перше, що люди помічають на початку веганської дієти – це підвищення енергії. Вона збільшується, тому що видаляється м’ясо з організму, яке було спожито раніше. Заміна м'яса фруктами, овочами та горіхами підвищує рівень вітамінів, мінералів та клітковини. Якщо продумати заздалегідь, які ви їстимете страви та закуски, а не робити це бездумно, то вам буде легше підтримувати стабільний рівень енергії.

Після кількох тижнів

Робота функції мікрофлори кишечника може стати або більш регулярною, наблизитися до здорової картинки, або у вас може виникнути здуття живота і діарея. Це пов’язано із збільшенням клітковини у вашому раціоні від фруктів та овочів. Не хвилюйтеся. Незабаром ваш організм адаптується. Зміна може призвести до збільшення різноманітності бактерій у товстій кишці. Це корисно для всієї системи.



Веганська їжа / Фото Pexels

Від шести місяців до кількох років

Приблизно через рік на веганські дієті може виникнути нестача вітаміну B12, що буде помітно на шкірі. Цьому легко запобігти: тричі на день в кожній порції їжі вживайте продукти, збагачені поживними речовинами, або використовуйте харчові добавки. У цей період ваше тіло процвітає завдяки поживним речовинам, які засвоює організм. Також тіло навіть на вигляд здається здоровішим. Воно виглядає пружним, тонізованим та привабливим. Зокрема немає висипок та прищів на тілі. Ви вже повністю звикли до життя без м’яса та переробленої їжі.

"Відтак вже рік за роком ви отримуватимете більше задоволення від веганського способу життя," – Софі Медлін, дієтолог з лондонського коледжу Кінга.