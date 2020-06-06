Наважитись відрощувати бороду – це лише перший крок на шляху до кардинальної зміни іміджу. Також потрібно вдало підібрати форму бороди відповідно до особливостей вашого обличчя.

Борода повинна підкреслювати ваші переваги та приховувати недоліки. Наприклад, нижню частину трикутного обличчя можна візуально розширити за допомогою бороди, а округле – видовжити. Ukrhealth розповів про форми бороди, які підійдуть саме для вас. До теми: Все, що потрібно знати про бороду: як доглядати та чому не росте Як вибрати бороду? Якщо у вас довге обличчя , то запустіть бакенбарди і вуса. Вони візуально зроблять його круглішим. Зверніть увагу на широкі баки чи стиль "Далі".

, то запустіть бакенбарди і вуса. Вони візуально зроблять його круглішим. Зверніть увагу на широкі баки чи стиль "Далі". Володарям круглого обличчя підійдуть бороди квадратної та трикутної форми із чіткими контурними лініями. Ідеальними варіантами для вас будуть: цапина борідка, "Ван Дайк", "Бальбоа", "Горобець", "Заппа", "Острівець" або еспаньйолка.

підійдуть бороди квадратної та трикутної форми із чіткими контурними лініями. Ідеальними варіантами для вас будуть: цапина борідка, "Ван Дайк", "Бальбоа", "Горобець", "Заппа", "Острівець" або еспаньйолка. Найлегше вибирати бороду для овального обличчя. Вам личитиме будь-яка форма.

Типи бороди / Фото Sborodoy Квадратне обличчя найкраще виглядатиме із бородою трикутної форми. Вона помітно видовжить його. У такому випадку вибирайте цапину або голлівудську борідки, "Якір".

найкраще виглядатиме із бородою трикутної форми. Вона помітно видовжить його. У такому випадку вибирайте цапину або голлівудську борідки, "Якір". Поєднати бороду і вуса можна щасливчикам із ромбовидним типом обличчя. Вам підійдуть: борода "Ширма", "Якір" та вуса "Фу Манчу" чи "Вінфілд".

обличчя. Вам підійдуть: борода "Ширма", "Якір" та вуса "Фу Манчу" чи "Вінфілд". Трикутне гостре обличчя відповідно потрібно заокруглити. Допоможе вам у цьому класична або голлівудська борідки, "Якір", "Ван Дайк", "Старий голландець".