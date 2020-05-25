Як використовувати кокосову олію для догляду за собою: 7 способів

14:43, -

Кокосова олія вважається одним із натуральних суперпродуктів для догляду за собою в домашніх умовах. Тому що вона поєднує в собі корисні властивості декількох засобів. Про багатий склад кокосової олії відомо, тепер потрібно розібратися, як саме її можна застосовувати.