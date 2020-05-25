Як використовувати кокосову олію для догляду за собою: 7 способів
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Кокосова олія вважається одним із натуральних суперпродуктів для догляду за собою в домашніх умовах. Тому що вона поєднує в собі корисні властивості декількох засобів. Про багатий склад кокосової олії відомо, тепер потрібно розібратися, як саме її можна застосовувати.
Якщо вам потрібен натуральний косметичний засіб без вмісту хімічних речовин, то кокосова олія саме те. Вона складається із великої кількості вітамінів, антиоксидантів та мінералів, необхідних шкірі. Б’юті-блогерка Іра Блан поділилася на своєму ютуб-каналі лайфхаками, як використовувати кокосову олію для догляду за волоссям та шкірою.
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Як використовувати кокосову олію?
- Для волосся. Коли ви захочете влаштувати собі домашній спа-день, то без догляду за волоссям ніяк не обійтись. Найефективніший та найпростіший метод – це нанести кокосову олію на волосся. Вона є одним із кращих зволожувальних засобів. Ретельно розподіліть олію на корені, а потім по всій довжині і акуратно розчешіть. Обгорніть голову харчовою плівкою та м’яким рушником і залиште на 1-2 години (якщо маєте достатньо часу, то можна і довше). Потім добре вимийте волосся, щоб не було залишків олії.
- Для боротьби з лупою. Зазвичай лупа – це сигнал, що у вас суха шкіра голови. Допоможе вам впоратися із цією проблемою кокосова олії. Наберіть її на пальці та долоні і масажними рухами втирайте по всій ділянці шкіри голови і в корені волосся. Залиште на 15 хвилин і потім помийте волосся шампунем. Такий догляд можна повторювати 2 рази на тиждень.
Кокосова олія для догляду за волоссям / Instagram / @hairpistols
- Щоб приборкати неслухняне волосся. Якщо у вас волосся кучеряве на кінчиках, пухнасте чи стирчить в різні сторони, то кокосова олія його швиденько "дисциплінує". На сухе та чисте волосся по всій його довжині руками нанесіть невелику кількість кокосової олії. Головне не перебільшити з нею, бо тоді шевелюра виглядатиме наче вам знову потрібно її мити.
- Перед голінням ніг. Влітку хочеться мати гладеньку шкіру ніг, щоб вдягати короткі спідниці та шорти. Проте, використовуючи часто бритву, можна викликати подразнення. Щоб уникнути цього, перед голінням намастіть ноги кокосовою олією, дайте їй проникнути в шкіру, тоді змийте, щоб шкіра не була масною, бо бритва може швидко затупитися і є ймовірність поранити шкіру. Також олією можна зволожувати ніжки після гоління для тривалості ефекту.
- Для зволоження губ. Вітаміни, які містяться в кокосовій олії, підуть на користь вашим губам. Тому її можна використовувати в чистому вигляді, щоб живити та пом’якшувати губи.
Як потрібно наносити кокосову олію / Фото Unsplash
- Для демакіяжу. Кокосова олія видалить залишки навіть водостійких косметичних продуктів не гірше, ніж спеціальна міцелярна вода. До того ж олія одразу зволожить і пом’якшить шкіру. Нанесіть трішки продукту на ватний диск і рухами за масажними лініями очищуйте обличчя, потім вмийтеся теплою водою.
- Щоб зробити маску для обличчя. Візьміть кокосову олію та ваш нічний крем у невеликій кількості залежно від того чи ви хочете наносити маску на все обличчя, чи лише на окремі ділянки. Змішайте інгредієнти, потім спеціальним пензликом чи подушечками пальців розмастіть маску. Залиште її на ніч, щоб позбутися лущення шкіри.
24 травня