Найбільша проблема довгих та красивих нігтів – це момент, коли вони ламаються. Таку ситуацію можна врятувати або запобігти її виникненню, якщо знати про необхідні поради. Зламаний ніготь ще не є причиною прощатися зі своїм манікюром.

Найімовірніше, що нігті періодично ламаються, якщо стають слабкими і їм потрібен належний захист. Сертифікована дерматологиня, яка спеціалізується на здоров’ї нігтів, Дана Стерн розповіла для Allure, чому ламаються нігті та як їх врятувати.

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Чому нігті ламаються

Нігті складаються з кератину. Це той самий білок, який є у волоссі та шкірі. Оскільки вони можуть ставати сухими, ламкими та лущитися, то нігті також. Навіть часте миття рук з милом сприяє ослабленню нігтів. Дана Стерн каже, що нігті схильні добре вбирати вологу. Навіть краще, аніж шкіра. Коли багато води потрапляє в нігті, то вона створює всередині велике напруження, внаслідок якого вони пом’якшуються, слабшають та ламаються.

Окрім такої поширеної причини ламких нігтів, є й серйозніші. Серед них хвороба гіпотиреоз, синдром Рейно та сильний дефіцит білка. Зокрема із віком нігті також можуть більше ламатися, бо фізіологія нігтьової пластини змінюється, частини, які відповідають за ріст, стають слабшими або атрофуються.

Зверніть увагу ще на те, чи є у буденному житті ви не використовуєте жорстких хімічних речовин, які сприяють ламкості нігтів.



Здорові нігті не ламаються / Фото Unsplash

Як врятувати зламаний ніготь

Якщо знаходитеся на вулиці, то перев’яжіть ніготь бинтом або заклейте медичним пластиром, допоки не повернетеся додому та не зможете нормально його "полагодити".

Придбайте спеціальний клей для нігтів, який можна знайти в кожній аптеці. Нанесіть продукт на місце зламу нігтя, дайте йому висохнути та покрийте лаком. Можна намащувати кілька шарів клеєм, але потім поліруйте його пилочкою для нігтів, щоб зробити гладеньким.

Коли ніготь ще не зламаний повністю, то скористайтеся чайним пакетиком або паперовим фільтром для кави. Виріжте звідти шматочок невеликого розміру, нанесіть на ніготь базове покриття та прикладіть на місце зламу папір, потім знов покрийте ніготь лаком.

Інколи також непоганий варіант, якщо ви дозволите нігтю зламатися та спеціальною пилочкою підкорегуєте форму.

Вищеописані поради також стануть у нагоді, якщо у вас зламався нарощений ніготь. Аби уникнути ламкості нігтів у майбутньому, спробуйте обмежити до них надходження вологи, відпочиньте від манікюру, використовуйте креми, які містять кераміди, гліцерин, вазелін та диметикон.