Сьогодні Мерилін Монро святкувала б свій 94 день народження. За життя її шанувальниками були найбагатші чоловіки Америки, а інші жінки ненавиділи Мерилін за володіння неземною красою. Вона не дотримувалася загальних правил для догляду за собою. У неї були власні особливі б’юті-секрети.

Якщо вже й шукати дієві поради та лайфхаки для вдосконалення свого зовнішнього вигляду, то нехай вони будуть від авторитетних красунь. Хто може бути більш компетентний в цій темі, як не головний еталон жіночої краси старого Голлівуду – Мерилін Монро. Reader's Digest ділиться секретами кіноакторки, чий образ став одним із найкультовіших в американському кінематографі. Цікаво знати: Які предмети псують зовнішній вигляд жінки Б’юті-секрети Мерилін Монро Ваш аромат – ваш підпис. Хоча Мерилін могла користуватися різними парфумами залежно від ситуації, але навіть засинала лише з Chanel № 5. Вона говорила, що жінка повинна знайти свій аромат, який доповнюватиме її, щоб почуватися впевненіше. Кіноакторка була переконана, що правильний запах і тіло жінки повинні злитися в єдине.

Хоча Мерилін могла користуватися різними парфумами залежно від ситуації, але навіть засинала лише з Chanel № 5. Вона говорила, що жінка повинна знайти свій аромат, який доповнюватиме її, щоб почуватися впевненіше. Кіноакторка була переконана, що правильний запах і тіло жінки повинні злитися в єдине. Завжди користуйтеся сонцезахисним кремом. "Незважаючи на моду в Каліфорнії, я не вважаю, що засмагла шкіра є привабливішою чи здоровішою, ніж біла", – сказала Мерилін Монро в інтерв’ю для журналу Pageant у 1952 році. Вона стверджувала, що неважливо, який у тебе природній колір шкіри, його однаково потрібно берегти від ультрафіолетових променів сонця. Особливо, якщо хочете уникнути передчасного старіння шкіри.

Неповторна Мерилін Монро / Instagram / @marilynmonroe Рідше мийте волосся. Норма (справжнє ім’я Мерилін Монро) мала специфічний колір волосся: світлий блонд, який міг легко втратити свій природній блиск і почати виглядати дешево. На такі наслідки могло повпливати щоденне миття волосся. Тому вона інколи користувалася дитячою присипкою, щоб оновити зачіску і надати їй ефекту чистоти та об’єму. У наш час цей лайфхак відтворити легше, бо є сухі шампуні, які можна навіть приготувати самостійно в домашніх умовах.

Норма (справжнє ім’я Мерилін Монро) мала специфічний колір волосся: світлий блонд, який міг легко втратити свій природній блиск і почати виглядати дешево. На такі наслідки могло повпливати щоденне миття волосся. Тому вона інколи користувалася дитячою присипкою, щоб оновити зачіску і надати їй ефекту чистоти та об’єму. У наш час цей лайфхак відтворити легше, бо є сухі шампуні, які можна навіть приготувати самостійно в домашніх умовах. Полюбіть свої особливості. У Мерилін на обличчі був так званий персиковий пушок. Але вона відмовилася позбуватися від нього. Зокрема конкретно аргументувала чому: на фото такий пушок надає контурам обличчя м’який ефект без використання спеціальних об’єктивів, які створюють його штучно. Акторка повторювала, що замість того, щоб негативно сприймати свої недоліки, треба навчитися бачити в їхній красі неповторність.

У Мерилін на обличчі був так званий персиковий пушок. Але вона відмовилася позбуватися від нього. Зокрема конкретно аргументувала чому: на фото такий пушок надає контурам обличчя м’який ефект без використання спеціальних об’єктивів, які створюють його штучно. Акторка повторювала, що замість того, щоб негативно сприймати свої недоліки, треба навчитися бачити в їхній красі неповторність. Змішуйте різні кольори помад, щоб отримати ідеальний відтінок на губах. Монро використовувала 5 різних помад та блисків для губ, аби створити особливий макіяж. Темніші червоні кольори вони наносила на контур губ, світліші – на внутрішню сторону. Таким чином різні відтінки відмінно підкреслювали окремі ділянки на її вустах. Тому експериментуйте із текстурами та кольорами, щоб візуально збільшити губи без хірургічного втручання і подарувати їм спокусливий вигляд.

Як фарбувала губи Мерилін Монро / Instagram / @marilynmonroe Робіть неточне котяче око. Зазвичай жінки асоціюють стрілки "котяче око" із чимось різким. Мерилін змогла видозмінити цей макіяж так, щоб її погляд був ніжним, жіночним та звабливим. Для цього вона промальовувала тінями чітку лінію стрілки на верхній повіці, але на зовнішніх кутиках, де були "крила" стрілочки, розтушовувала.

Зазвичай жінки асоціюють стрілки "котяче око" із чимось різким. Мерилін змогла видозмінити цей макіяж так, щоб її погляд був ніжним, жіночним та звабливим. Для цього вона промальовувала тінями чітку лінію стрілки на верхній повіці, але на зовнішніх кутиках, де були "крила" стрілочки, розтушовувала. Акцент має бути на бровах. Попри те, що волосся у Мерилін Монро було світлим, вона виділяла темним кольором брови і робила загострені кутики. Щоб відтворити брови секс-символа 1950-го, скористайтеся олівцем для брів, промалюйте ним чіткий контур, потім візьміть спеціальні тіні і зафарбуйте всередині. Завершальним етапом оформлення брів має стати гель, який зафіксує волосинки, щоб вони не відділялися від інших.

Попри те, що волосся у Мерилін Монро було світлим, вона виділяла темним кольором брови і робила загострені кутики. Щоб відтворити брови секс-символа 1950-го, скористайтеся олівцем для брів, промалюйте ним чіткий контур, потім візьміть спеціальні тіні і зафарбуйте всередині. Завершальним етапом оформлення брів має стати гель, який зафіксує волосинки, щоб вони не відділялися від інших. Регулярне зволоження шкіри. Для ефекту сяючої і зволоженої шкіри Мерилін найчастіше використовувала 2 продукти: вазелін або крем Nivea. Це були її мастхев перед зйомками. Також жінка любила доглядати за шкірою ще за допомогою оливкової олії та ланоліну. Вона була переконаною, що завдяки здоровому та доглянутому стану шкіри можна навіть обходитися без макіяжу. Ланолін – це очищений тваринний віск, який отримують при промивці овечої шерсті.

Правила догляду за собою від Мерилін Монро / Instagram / @marilynmonroe Кардинальна зміна волосся. 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі народилася маленька симпатична брюнетка, яка зовсім скоро перетворилася на звабливу білявку. Мерилін Монро радикально змінила колір волосся за рекомендацією представників її модельного агентства. Ці люди вирішили, що світле волосся зробить акторську та модельну кар’єру Монро успішнішою. І не помилилися. Можливо, вам теж таке рішення допоможе відчути себе набагато впевненіше.

1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі народилася маленька симпатична брюнетка, яка зовсім скоро перетворилася на звабливу білявку. Мерилін Монро радикально змінила колір волосся за рекомендацією представників її модельного агентства. Ці люди вирішили, що світле волосся зробить акторську та модельну кар’єру Монро успішнішою. І не помилилися. Можливо, вам теж таке рішення допоможе відчути себе набагато впевненіше. Ранкові вправи. В одному із інтерв’ю зірка розповіла, що розпочинає свій день із фізичних вправ для грудей. Вона порекомендувала займатися спортом зранку, бо після роботи важко знайти на це сили. Щоб повторити щоденну зарядку Мерилін Монро, не потрібно навіть виходити зі своєї спальні.