Як заплести африканські косички: простий спосіб

Одним із весняних трендів 2020 року є африканські косички. Проводячи багато часу вдома, жінки займаються спортом, танцюють чи просто лежать в ліжку, але волосся може заважати будь-якому із цих видів занять. Його можна захистити від швидкого забруднення чи пошкодження, якщо дізнатися про зручний спосіб плетіння африканських косичок.

Якщо засвоїти правильну техніку плетіння косичок, то така зачіска буквально захищатиме ваше волосся в умовах, які можуть негативно вплинути на його стан: сухість влітку, ламкість взимку, бруд внаслідок потовиділення. Allure розповів, як потрібно створювати маленькі трендові косички.

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Як заплести афрокоси

Практикуйтеся і наберіться терпіння. Хороша новина в тому, що ви зможете відтворити цю техніку в домашніх умовах. Але не розчаровуйтеся, якщо не виходитиме з першого разу. Успіху можна досягти, набравшись терпіння.

Хороша новина в тому, що ви зможете відтворити цю техніку в домашніх умовах. Але не розчаровуйтеся, якщо не виходитиме з першого разу. Успіху можна досягти, набравшись терпіння. Проведіть процедуру догляду. Заздалегідь добре вимийте волосся шампунем, потім нанесіть кондиціонер. Бажано, щоб кондиціонер мав зволожувальні властивості. Потримайте його потрібний час на волоссі і добре змийте теплою водою.

Заздалегідь добре вимийте волосся шампунем, потім нанесіть кондиціонер. Бажано, щоб кондиціонер мав зволожувальні властивості. Потримайте його потрібний час на волоссі і добре змийте теплою водою. Підсушіть волосся. Не сушіть волосся повністю. Зручніше плести косички на трішки вологе волосся.

Не сушіть волосся повністю. Зручніше плести косички на трішки вологе волосся. Підготуйте інструменти та засоби. Так, ця техніка плетіння вимагає додаткових інструментів, окрім ваших пальців. Вам знадобиться: пінка для вкладання волосся або гель-фіксатор, щітка для розчісування волосся або гребінець із рідкими зубцями, розділювальний гребінь із довгими зубцями, спеціальні гумки та затискачі.

Так, ця техніка плетіння вимагає додаткових інструментів, окрім ваших пальців. Вам знадобиться: пінка для вкладання волосся або гель-фіксатор, щітка для розчісування волосся або гребінець із рідкими зубцями, розділювальний гребінь із довгими зубцями, спеціальні гумки та затискачі. Встановіть два дзеркала. За можливості поставте одне дзеркало перед собою, друге позаду. Так буде легше контролювати процес.

За можливості поставте одне дзеркало перед собою, друге позаду. Так буде легше контролювати процес. Діліть правильно. Все волосся потрібно розділити на 3 рівні частини, щоб на маківці голови утворилися 3 лінії, формуючи трикутник. 2 секції повинні бути по боках, а третя ззаду. З останньої треба починати плетіння.



Зачіска із африканських косичок / Instagram / @de_bof

Найважливіша частина – розділи. Вам потрібно поділити пасма волосся на рівні частини, щоб в майбутньому косички виглядали гармонійно між собою. За допомогою розділювального гребінця відділяйте потрібну кількість волосся, опускаючись вниз від центру голови. Кожну секцію фіксуйте затиском.

Вам потрібно поділити пасма волосся на рівні частини, щоб в майбутньому косички виглядали гармонійно між собою. За допомогою розділювального гребінця відділяйте потрібну кількість волосся, опускаючись вниз від центру голови. Кожну секцію фіксуйте затиском. Плетіння. Задню секцію розділіть на рівні пасма. Візьміть одне з них, виокремте ще 3 частини і починайте заплітати косичку: праве пасмо покладіть під середнє і тримайте лівою рукою з того боку, далі правою рукою тримайте середнє пасмо і передайте їй ліве пасмо, проводячи під середнім. Міцно тримайте.

Задню секцію розділіть на рівні пасма. Візьміть одне з них, виокремте ще 3 частини і починайте заплітати косичку: праве пасмо покладіть під середнє і тримайте лівою рукою з того боку, далі правою рукою тримайте середнє пасмо і передайте їй ліве пасмо, проводячи під середнім. Міцно тримайте. Починаючи плетіння, важливо тримати руки якомога ближче до шкіри голови , щоб міцно зафіксувати косу.

, щоб міцно зафіксувати косу. Однією технікою. Всі косички потрібно заплести таким чином: спочатку праве пасмо під середнє, потім ліве.

Всі косички потрібно заплести таким чином: спочатку праве пасмо під середнє, потім ліве. Міцно закріпіть. Щоб зусилля не були марними, найважливіше правильно закріплювати кожну косичку. Найкращий варіант – силіконові гумки. Вони не зісковзнуть.

Щоб зусилля не були марними, найважливіше правильно закріплювати кожну косичку. Найкращий варіант – силіконові гумки. Вони не зісковзнуть. Простота. Коли ви тільки починаєте практикуватися у плетіння афрокосичок, то не беріться одразу за складні техніки: зигзагу чи гофровані. Потренуйтеся на класичному варіанті.

Переваги та недоліки африканських косичок

Із плюсів: можна рідше мити волосся, не потрібно робити щоденно зачіску, зручно тим, хто веде активний спосіб життя, можна відростити та відновити волосся, бо не потрібно користуватися фенами, випрямлячами чи стайлерами.



Афрокоси своїми руками / Instagram / @cc__braids

Із мінусів: не підійдуть для пошкодженого та слабкого волосся, тим у кого є лупа (виглядатиме неестетично), якщо вплетені певні металеві матеріали, то не можна відвідувати спа чи сауни, туге плетіння може викликати головний біль, коли відростає коріння, потрібно оновлювати зачіску.

Афрокоси не рекомендують носити довше, ніж 3-4 місяці.

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