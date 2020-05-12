Як зберегти нігті здоровими: що потрібно і заборонено робити

Здорові нігті це не лише про естетичний вигляд, а й про відсутність серйозних захворювань. Допоки ми не відчуємо реальну загрозу для своїх нігтів, то не почнемо за ними доглядати. Але тут також діє принцип, що проблемі легше запобігти, ніж потім її вирішити.

Проблеми з нігтями справді можуть бути очевидними ззовні, пишуть фахівці із американського медичного центру Mayo Clinic. Але, маючи бажання, можна доглядати за нігтями, і вони завжди будуть здоровими.

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Про нігті

Наші нігті складаються з ламінованих шарів білка – кератину. Вони ростуть з області біля основи нігтя під кутикулою. Здорові нігті є гладкими без ямок та "канавок". А також мають однорідний колір та консистенцію, без плям, не є знебарвленими.

Іноді на нігтях з’являються нешкідливі вертикальні "хребти", які проходять від кутикули до кінчика нігтя. Вертикальні хребти стають більш помітними з віком. На нігтях також можуть виникати білі лінії або плями через травму, але вони з часом виростають разом з нігтем, і їх можна зрізати.

Однак, не всі незвичайні прояви на нігтях є нормальними. Зверніться до лікаря, якщо ви помітили:

зміну кольору нігтя: знебарвлення всієї нігтьової пластини або поява темної смужки під нігтем

зміну форми нігтя: почав рости вниз чи, навпаки, вгору

нігті стають тоншими або товщими

відокремлення нігтя від шкіри навколо нього

набряк/ біль/ кровотечі навколо нігтя

припинення росту нігтя

Як правильно доглядати за нігтями?

Зберігайте нігті чистими та сухими : це запобігає появі бактерій під нігтьовою пластиною. Тривалий контакт з вологою провокує розщеплення нігтів. Одягайте гумові рукавички з бавовняним напиленням, коли миєте посуд чи прибираєте, використовуючи жорсткі хімічні речовини.

: це запобігає появі бактерій під нігтьовою пластиною. Тривалий контакт з вологою провокує розщеплення нігтів. Одягайте гумові рукавички з бавовняним напиленням, коли миєте посуд чи прибираєте, використовуючи жорсткі хімічні речовини. Дотримуйтеся хорошої гігієни рук: ретельно мийте та чистьте нігті. Також обрізайте нігті гострими спеціальними ножицями. Обріжте нігті прямо в напрямі з одного боку до іншого, потім заокругліть кінчики в місцях вигину.

ретельно мийте та чистьте нігті. Також обрізайте нігті гострими спеціальними ножицями. Обріжте нігті прямо в напрямі з одного боку до іншого, потім заокругліть кінчики в місцях вигину. Використовуйте зволожуючий крем. Коли зволожуєте руки, не забувайте про нігті та кутикулу.

Коли зволожуєте руки, не забувайте про нігті та кутикулу. Створіть захисний шар. Зміцнити нігті можна за допомогою спеціального засобу для зміцнення.

Зміцнити нігті можна за допомогою спеціального засобу для зміцнення. Поцікавтесь у лікаря про біотин. Деякі дослідження показують, що харчова добавка біотин може сприяти зміцненню слабких нігтів.



Правильний догляд за нігтями / Фото Unsplash

Щоб уникнути пошкодження нігтів, не потрібно:

кусати нігті чи здирати кутикулу

непрофесійно знімати гель-лак самотужки

ігнорувати проблему

Примітка! Перш ніж йти в салон робити манікюр чи педикюр, поцікавтеся: чи мають вони ліцензію державного правління, наскільки кваліфіковані майстри там працюють, переконайтеся що майстер з манікюру правильно стерилізує всі інструменти, запитайте, чи чистять вони ванночки для ніг.

Нехтувати нігтями легко, але можна вживати декілька основних правил по догляду за ними і зберегти нігті здоровими.