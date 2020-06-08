Спокусливі, соковиті та великі губи – найголовніший тренд сьогодні. Проте не всім хочеться вдаватися до крайнього ін’єкційного методу. На щастя, є альтернативи. Збільшення губ вдома не буде таким довготривалим, як у косметолога, але дієвістю ви будете приємно здивовані.

Найбезпечніше збільшувати губи за допомогою спеціальних саморобних масок, які стимулюють кровообіг на потрібній ділянці обличчя. Тоді судини та капіляри збільшуються, тому губи візуально стають пухкішими. СТБ поділився рецептом.

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Як збільшити губи вдома

Що вам знадобиться?

1 чайна ложка вазеліну

2-4 краплі вітаміну E;

ефірна олія апельсину;

3 таблетки нікотинової кислоти (вітамін PP або B3 – це одне і те ж саме);

1 чайна ложка кориці.

Змішайте вазелін, вітамін E та олію апельсину в одній посудині до однорідної консистенції. Вони слугують масляною основою маски. Всі ці інгредієнти містять властивості, які роблять шкіру губ м’якшою, еластичнішою та стимулюють кровообіг. Важливо не перевищувати пропорції компонентів, бо їхня надмірна кількість може привести то негативних наслідків.

Розімніть таблетки нікотинової кислоти до утворення порошку. До них додайте корицю, яка є чудовим антисептиком і бореться із запаленнями на губах, а також посилює кровопотік, чим робить їх більш виразними та блискучими. Потім змішайте 2 частини для приготування засобу: масляну основу та сухий порошок. Добре перемішайте, перемістіть маску в стерильну баночку для подальшого зберігання, яка щільно закривається. І використовуйте тоді, коли є необхідність швидкого збільшення губ.



Використовуйте аптечні продукти для приготування маски / Фото Unsplash

Насамперед очистіть свої губи від залишків косметичних продуктів: помади чи блиску. Наносіть маску на 2-3 хвилин. Потім обережно змийте теплою водою або гіпоалергенною вологою серветкою та закріпіть ефект (який повинен тривати до 6 годин) блиском для губ. Засіб можна зберігати за умов кімнатної температури і використовувати протягом місяця.