Інколи, купуючи новий засіб, серед великого асортименту косметичних пропозицій жінки опираються на надто поверхневі критерії. Але у кожної є свій індивідуальний метод. Дослідники вирішили дізнатися, кому чи чому найбільше довіряють жінки у питанні краси.

Вимоги жінок не завжди відповідають їхньому кінцевому вибору. Наприклад: вони хочуть користуватися косметикою бренду свого улюбленого дерматолога. Натомість знову купують засоби невідомої лінійки, але із вмістом натуральних компонентів. Що впливає на рішення жінок під час вибору косметики знає Stella Rising.

Більше про косметику: У якій послідовності наносити засоби для догляду за шкірою, аби збільшити їхню ефективність

Представники Women's Marketing провели опитування серед жінок, аби дізнатися, які косметичні продукти вони купують найчастіше та які фактори впливають на їхню думку. Із опублікованих результатів зрозуміло: красуні хочуть пробувати користуватися новою косметикою, але зазвичай вибирають добре перевірену стару. 31% жінок шукає у засобах для догляду за шкірою натуральні інгредієнти у складі, 25% хочуть користуватися продукцією преміум брендів, 8% вибирають купувати косметику у масмаркеті та 7% віддають перевагу професійним лінійкам дерматологів.



Результати дослідження / Фото Women's Marketing

Як жінки вибирають косметику

Проведені опитування показали, що у жінок є 5 найавторитетніших джерел, до яких вони звертаються, коли збираються за покупками у косметичний магазин. Статистика впливу така: