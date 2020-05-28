Як зробити афрокучері без плойки в домашніх умовах: відео

Афрокучері будуть одним із найпопулярніших трендів цього літа. Тому потрібно заздалегідь навчитися їх робити. Для цього не знадобляться спеціальні засоби та інструменти для волосся.

Щоб зробити маленькі об’ємні кучері вам знадобиться: гребінець, спрей із чистою простою водою, соломинки для напоїв та маленькі силіконові гумки для волосся. Лайфхаком, як створити афрокучері без використання плойки та інших інструментів, поділилася б’юті-блогерка Валерія Ягупова.

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Як зробити афрокучері

Процедура завивання волосся займе у вас від 2 годин, тому насамперед наберіться терпіння. У відеоуроці дівчина використовує одноразові пластикові соломинки. Проте, якщо ви вважаєте себе екодружньою, то для вас альтернативою можуть слугувати соломинки зі стеблин жита та очерету, які не забруднюють довкілля.

Вимийте волосся. Дочекайтеся, щоб воно повністю висохло, а потім ретельно розчешіть.

Дочекайтеся, щоб воно повністю висохло, а потім ретельно розчешіть. Якщо у вас вдома знайдеться пінка для волосся, то це буде великий плюс. Її також можна замінити простою водою. Почніть із зволоження волосся по всій довжині спеціальною пінкою або водою, щоб кучері краще трималися.

волосся по всій довжині спеціальною пінкою або водою, щоб кучері краще трималися. Переходьте до закручення волосся. Відділяйте по одному маленькому пасму. Почніть із передньої частини голови. Візьміть соломинку і зафіксуйте її однією рукою якомога ближче до коренів. Другою рукою починайте накручувати перше пасмо від обличчя на соломинку. При цьому стягуйте вибрану частинку волосся так, щоб на соломинці вийшов закручений джгутик, а не просто намотане волосся.

Відділяйте по одному маленькому пасму. Почніть із передньої частини голови. Візьміть соломинку і зафіксуйте її однією рукою якомога ближче до коренів. Другою рукою починайте накручувати перше пасмо від обличчя на соломинку. При цьому стягуйте вибрану частинку волосся так, щоб на соломинці вийшов закручений джгутик, а не просто намотане волосся. Після того, як накрутили, загніть соломинку з одного боку, щоб вона тримала волосся, і закріпіть гумкою. Потім докрутіть майбутній локон до самої шкіри голови і зігніть другий бік соломинки. Знову закріпіть його гумкою.

з одного боку, щоб вона тримала волосся, і закріпіть гумкою. Потім докрутіть майбутній локон до самої шкіри голови і зігніть другий бік соломинки. Знову його гумкою. Накрутіть решту волосся за тією ж технікою. Для зручності розділіть його на більші секції, з яких братимете менші пасма.

Примітка: коли ви будете відчувати, що волосся повністю висохло після нанесення пінки, то повторно зволожуйте його невеликою кількістю води, аби воно не електризувалося.

Коли все волосся буде "заплетеним", то так потрібно залишити його на 8-10 годин. Тому краще процедуру накручування робити перед сном, щоб на ранок у вас вже були красиві оригінальні афрокучері.

його на 8-10 годин. Тому краще процедуру накручування робити перед сном, щоб на ранок у вас вже були красиві оригінальні афрокучері. Розпускати кучері найприємніший момент. При цьому намагайтеся їх розподілити пальцями для створення більшого об’єму. За бажанням можете зафіксувати лаком для волосся.

Дивіться відео, як зробити афрокучері без плойки в домашніх умовах: