Як зробити натуральний дезодорант в домашніх умовах

Кажуть, що деякі промислові засоби негативно впливають на здоров’я. Тому все більше з’являється альтернатив приготування необхідної доглядової косметики вдома. Наприклад, алюміній, який міститься в антиперспірантах, не лише блокує виділення поту, але й токсично впливає на різні системи організму. Щоб цього уникнути, можна приготувати дезодорант в дома з корисних інгредієнтів.

Регулярне використання засобів, які блокують потовиділення, може викликати такі негативні наслідки, як збільшення лімфовузлів, порушення роботи ендокринної системи чи канцерогенність (виникнення злоякісних новоутворень). Щоб точно впевнитися, що вашому здоров’ю нічого не загрожує, зробіть натуральний дезодорант вдома за рецептами нутриціолога Олени Метельської, якими вона поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

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Що таке натуральний дезодорант?

Конкурувати із тривалим ефектом і приємним запахом звичайного антиперспіранта натуральний не може. Проте щодо складу, то саморобний дезодорант перемагає на всі 100%. Хоча він не вирішить проблеми надмірного потовиділення, тому в такому разі слід звернутися до компетентного спеціаліста.

Також ще один із плюсів натурального дезодоранту в тому, що він бореться із мікробами, які викликають неприємний запах, та запобігає їхньому розмноженню. Натомість звичайні засоби проти поту просто тимчасово маскують запах. Безпечний дезодорант не повинен закупорювати пори, а потові залози мають працювати у звичному режимі. Саме тому виділення поту продовжується, а запах зникає. Якщо використовувати натуральний антиперспірант у поєднанні зі спеціальними накладками на пахви, контролювати своє харчування, то вам вдасться позбутися неприємного запаху.

Рецепти для приготування натурального дезодоранту в домашніх умовах

Як приготувати натуральний дезодорант / Instagram / @simply_sustainable_blog

Найважливіший інгредієнт, на якому базується все приготування дезодоранту, це харчова сода, без зайвих компонентів проти злежування.

Харчова сода

Соду можна використовувати в чистому вигляді, якщо шкіра під пахвами не пересушена та не подразнена. Добре витріть тіло м’яким рушником після миття. Візьміть харчову соду і втріть її в потрібні ділянки. Залишки обережно змахніть будь-яким пензликом.

Важливо: обов’язково щоденно приймати душ та чергувати засоби проти запаху поту.

Комбінований сухий засіб

Що потрібно?

50 грам харчової соди;

50 грам крохмалю (кукурудзяного або Arrowroot starch, бо картопляний має властивість скорочуватися, тому не підійде);

10 крапель ефірної олії гвоздики/лаванди/чайного дерева.

Змішайте всі інгредієнти в одній ємності, яка закривається кришкою, зберігайте в холодильнику і використовуйте, як описано в 1 варіанті.

Засіб на основі олії

Що потрібно?

4-5 столових ложок кокосової олії (можна розділити пропорцію із натуральною олією ши 50:50);

1,5 столових ложок кукурудзяного крохмалю;

1 столова ложка харчової соди;

10 крапель ефірної олії гвоздики/лаванди/чайного дерева.

Змішайте все до однорідної консистенції, залийте в баночку та зберігайте в холодильнику. Використовуйте одразу після душу на чисту шкіру. Нанесіть подушечкою пальця тонким шаром засіб на шкіру під пахвами. Зачекайте повного висихання і тоді одягайтеся.

Примітка! Заздалегідь перевірте, чи не реагуватиме ваша шкіра негативно на харчову соду. Також, якщо у вас є алергія на ефірні олії, то вищеописані рецепти вам не підійдуть.