За допомогою косметики можна вдало підкреслити переваги своєї природньої краси. Такий макіяж називають нюдовим або "макіяжем без макіяжу". Головними його завданнями є: створити легкий рум’янець, додати шкірі натурального блиску та непомітно зробити погляд і губи виразнішими.

Щоб створити нюдовий макіяж, недостатньо лише володіти правильною технікою. Потрібно знати декілька лайфхаків та секретів, які полегшать вашу роботу та зекономлять час. Новий канал детально описав, як можна створити природній нюдовий макіяж. Цікаво знати: Особливості створення макіяжу на шкірі, яка схильна до вугрів Як зробити нюдовий макіяж Почніть із очищення. Аби отримати необхідний ефект від нюдового макіяжу, варто підготувати шкіру до його нанесення. Зробіть перед цим зволожувальну маску або крем, скористайтеся спеціальними патчами.

Аби отримати необхідний ефект від нюдового макіяжу, варто підготувати шкіру до його нанесення. Зробіть перед цим зволожувальну маску або крем, скористайтеся спеціальними патчами. Приховайте недоліки. Перш ніж маскувати нерівності на шкірі обличчя, переконайтеся, що тональна основа підходить саме вашому типу шкіри за відтінком та текстурою. Якщо у вас не проблемна шкіра, то буде достатньо просто нанести консилер на потрібні ділянки.

Перш ніж маскувати нерівності на шкірі обличчя, переконайтеся, що тональна основа підходить саме вашому типу шкіри за відтінком та текстурою. Якщо у вас не проблемна шкіра, то буде достатньо просто нанести консилер на потрібні ділянки. Фішка нюду – натуральний блиск. Шкіра матиме здорове сяйво, якщо правильно використати хайлайтер. Наносіть його лише на ті ділянки обличчя, які найбільше виступають: вилиці, під брови, кінчик носа, центр чола, підборіддя, "пташка" над губою.

Техніка створення нюдового макіяжу / Фото Pexels Рум’яна. Це важливий етап у створенні нюдового макіяжу, який потрібно виконати правильно. Щічки повинні мати максимально природній вигляд. Нанесіть трішки рум’ян спеціальним пензлем по виличній кістці. Саме туди зазвичай падає тінь. Якщо детальніше, то продукт необхідно розтушувати від нижнього кінчика вуха до кутика губ. Натуральний рум’янець також можна створити за допомогою звичайної червоної губної помади. Головне не перебільшити, аби уникнути комічного вигляду.

Це важливий етап у створенні нюдового макіяжу, який потрібно виконати правильно. Щічки повинні мати максимально природній вигляд. Нанесіть трішки рум’ян спеціальним пензлем по виличній кістці. Саме туди зазвичай падає тінь. Якщо детальніше, то продукт необхідно розтушувати від нижнього кінчика вуха до кутика губ. Натуральний рум’янець також можна створити за допомогою звичайної червоної губної помади. Головне не перебільшити, аби уникнути комічного вигляду. Щодо брів. Їх треба ретельно розчесати спеціальною щіточкою та зафіксувати безбарвним гелем. Якщо у вас не дуже густі брови, то замалюйте пробіли між волосинами звичайними тінями для брів або для повік. Таким чином вони не здаватимуться надто нафарбованими.

Їх треба ретельно розчесати спеціальною щіточкою та зафіксувати безбарвним гелем. Якщо у вас не дуже густі брови, то замалюйте пробіли між волосинами звичайними тінями для брів або для повік. Таким чином вони не здаватимуться надто нафарбованими. Додайте трішки пігменту на губи. Використовувати яскраву помаду в нюдовому макіяжі не можна. Натомість вдалим вибором буде пігментований блиск чи тінт для губ. Або створіть ефект зацілованих губ самостійно.

Використовувати яскраву помаду в нюдовому макіяжі не можна. Натомість вдалим вибором буде пігментований блиск чи тінт для губ. Або створіть ефект зацілованих губ самостійно. Очі на завершення. Можете нафарбувати повіки однотонними бежевими тінями. Від туші краще відмовитися. Просто закрутіть вії спеціальними щипцями.