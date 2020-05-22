Як зробити педикюр в домашніх умовах

Деякі салонні процедури можна легко повторити в домашніх умовах. Педикюр – одна із них. Якщо доглянутим манікюром вже нікого не здивуєш, то турботу про нігті на ногах жінки зазвичай відводять на останнє місце. Хоча вони також важливі для цілісного образу красивої леді.

Педикюр – це не тільки про акуратно обрізані нігті. Тут є цілий набір нюансів, які варто врахувати. InStyle написав, як правильно робити педикюр в домашніх умовах.

До теми: Як зберегти нігті здоровими: що потрібно і заборонено робити

Які потрібно мати інструменти?

Створення педикюру трішки відрізняється від традиційного догляду за нігтями, до якого ви звикли. Тому знадобляться додаткові інструменти. Це пемза або інструмент для видалення мозолів. Також підготуйте скраб із жорстким ексфоліантом, щоб видалити загрубілу шкіру. Зокрема не обійдемося без звичних засобу для зняття лаку, пилочки для нігтів, олії для нігтів та кутикули.

Нагадаємо: ексфоліант – це дрібні частинки, які містяться в скрабі. Вони допомагають ефективно видаляти відмерлі частинки шкіри.

Як підготувати ноги?

Якщо ви вирішили дотримуватися усіх салонних стандартів, то попередня підготовка ніг до педикюру є обов’язковою. Тому вся процедура займе щонайменше 45 хвилин.

Очистіть нігті від залишок лаку спеціальним засобом.

Зробіть ванночку для ніг із теплої води. Можна додати морської солі та ефірної олії. Потримайте ніжки у воді 10-15 хвилин.

Якщо немає часу на ванночку, то просто робіть педикюр одразу після звичайної ванни чи душу.

Інструкція, як робити педикюр в домашніх умовах

Почніть із вкорочення та формування нігтів за допомогою манікюрних ножиців і пилочки. Якщо нігті на ногах регулярно підрізати та зберігати квадратну форму, то це запобігає їхньому вростанню.

нігтів за допомогою манікюрних ножиців і пилочки. Якщо нігті на ногах регулярно підрізати та зберігати квадратну форму, то це запобігає їхньому вростанню. Почистіть кутикулу , зволожте її олією та обережно відсуньте апельсиновою поличкою. За можливості утримуйтесь від обрізання кутикули, бо вона захищає нігтьове ложе від бактерій.

, зволожте її олією та обережно відсуньте апельсиновою поличкою. За можливості утримуйтесь від обрізання кутикули, бо вона захищає нігтьове ложе від бактерій. Акуратно пемзою видаліть загрубілу шкіру навколо п’яток та пальців. Для закріплення ефекту – застосуйте скраб.

навколо п’яток та пальців. Для закріплення ефекту – застосуйте скраб. Починайте наносити лак. Перед цим нанесіть базове покриття, яке слугує захисним шаром між нігтем і лаком. Щоб під час фарбування пальчики не зачіпали один одного і не стерли лаку, скористайтеся спеціальними міжпальцевими перегородками або розділіть пальці звичайними ватними дисками.

Перед цим нанесіть базове покриття, яке слугує захисним шаром між нігтем і лаком. Щоб під час фарбування пальчики не зачіпали один одного і не стерли лаку, скористайтеся спеціальними міжпальцевими перегородками або розділіть пальці звичайними ватними дисками. Щоб педикюр довше виглядав доглянутим, щовечора користуйтеся олією для кутикули і кремом для нігтів. Зволоження – ваш помічник.

Як зробити педикюр вдома / Фото Pexels