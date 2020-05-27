Сухим шампунем дуже зручно користуватися під час подорожі. Також він може вас врятувати, коли вам потрібно терміново кудись бігти, і часу мити, сушити та вкладати волосся зовсім немає. Хоча сухий шампунь не конкурент традиційному миттю волосся, але інколи він просто незамінний засіб у жіночій косметичці.

Миттєво освіжити волосся можна з легкістю за допомогою сухого шампуню. Його основні функції: освіжити, додати волоссю об’єму та зробити його чистим як на вигляд, так і на дотик. Ціни на сухі шампуні в косметичних магазинах коливаються. Але якісний продукт відповідно коштує. Щоб зекономити та бути впевненою в натуральності складу, 24 канал розповість, як зробити сухий шампунь в домашніх умовах.

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Як зробити сухий шампунь з натуральних інгредієнтів

Що вам знадобиться?

2 столові ложки вівсяних круп;

2-3 столові ложки какао-порошку (якщо у вас темне волосся);

8 столових ложок кукурудзяного крохмалю;

2-3 сухих голочки лаванди;

Блендер.

Всі інгредієнти потрібно висипати в чашу блендера. Какао-порошку додавайте залежно від відтінку вашого волосся: чим темніше волосся, тим більше какао. Якщо ви володарка світлої шевелюри, то цей крок можете пропустити.

У деяких населених пунктах важко знайти гілочки саме лаванди, то можете використати звичайну ромашку. Ми додаємо квіти трав (без стебла) для приємного аромату. Коли всі компоненти в чаші, подрібніть їх блендером. Має вийти порошкова однорідна суміш. Ось так швидко і легко ваш сухий шампунь готовий.



Лаванда додає запаху сухому шампуню / Фото Pixabay

Потім пересипте його у баночку, зручну для подальшого користування. Наносіть сухий шампунь на волосся за допомогою пухнастого пензлика для рум’ян: наберіть трішки суміші на пензлик та струсіть зайве. Потім, відділяючи пасмо за пасмом, пензликом рівномірно розподіліть шампунь на корені. Таким чином потрібно пропрацювати всі брудні ділянки волосся.

Щоб досягнути кращого ефекту, після нанесення суміші масажуйте шкіру голови протягом 2 хвилин. Далі розчешіть волосся, щоб видалити всі непотрібні залишки продукту.