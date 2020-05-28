Як зробити вії довгими та густими: правильний догляд

Оскільки нарощені та накладні вії стали головним антитрендом цього року, то потрібно вдаватися до натуральних методів, як зробити свої вії довшими, густішими, пришвидшити їхній ріст. Для цього вам не знадобляться дорогі чи важкодоступні продукти.

Чим старші ми стаємо, тим більше наші вії втрачають природній красивий вигляд. Вони можуть коротшати і ламатися внаслідок використання водостійкої туші чи крапель для очей, які пересушують вії. Існують способи, як відновити вії та повернути їм хороший стан. Bustle розповів, як це зробити.

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Поради, як зробити вії довшими та густішими

Використовуйте оливкову олію перед сном, а зранку змивайте. Вона зволожує та пом’якшує волосинки. Олію легко наносити на вії чистою щіточкою для туші.

перед сном, а зранку змивайте. Вона зволожує та пом’якшує волосинки. Олію легко наносити на вії чистою щіточкою для туші. Вітамін Е. Він є як у формі таблеток, так і олії. Навіть Кортні Кардашян розповіла в одному із своїх інтерв’ю, що цей вітамін врятував її вії.

Він є як у формі таблеток, так і олії. Навіть Кортні Кардашян розповіла в одному із своїх інтерв’ю, що цей вітамін врятував її вії. Регулярно розчісуйте вії. Може здатися банальним, але заплутані та закручені вії швидше ламаються.



Довгі та густі вії / Фото Pexels

Зволоження кокосовою олією. Цей продукту володіє масою корисних властивостей. І одна з них це сприяння росту вій та їхньому зміцнення. Також кокосову олію безпечно на носити на нижню та верхню лінії росту вій.

Цей продукту володіє масою корисних властивостей. І одна з них це сприяння росту вій та їхньому зміцнення. Також кокосову олію безпечно на носити на нижню та верхню лінії росту вій. Вживайте біотин. Якщо у вас певні харчові, вітамінні та мінеральні дефіцити, то не лише вії не будуть рости, але й інше волосся також. Додавши біотин у свій раціон, ви відновите баланс поживних речовин.

Важливо: перед початком курсу проконсультуйтеся з лікарем. Можливо, у вас серйозніша проблема і потрібно буде здати аналізи.

Інколи звертайтесь до рицинової олії. Міф, що цей продукт сприяє росту волосся, давно розвінчано, але він має чудові зволожувальні властивості.

Міф, що цей продукт сприяє росту волосся, давно розвінчано, але він має чудові зволожувальні властивості. Запасіться зеленим чаєм. Нанесіть трохи охолодженого просоченого чаю по лінії росту ваших вій. Він повинен стимулювати ріст. Також зелений чай корисний для внутрішнього застосування. Він виводить токсини з організму та позитивно вливає на загальний стан шкіри і волосся.

Якщо домашніх лайфхаків для росту і густини вій вам замало, то можете додатково використовувати спеціальні сироватки та тушші із необхідним ефектом, який зазвичай вказують на упаковці.