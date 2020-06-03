Вдалий макіяж не лише підкреслює вашу красу та дозволяє самовиразитись, але й привертає увагу оточуючих. Хтозна, можливо, серед цих незнайомців і блукає ваше майбутнє кохання. Щоб воно вас випадково не омило, завжди будьте готові, озброївшись привабливим мейк-апом.

Якщо ви саме у пошуку свого справжнього кохання, то можна йому допомогти, аби зустрітись якомога швидше. ELLE зібрав 10 ідей для макіяжу, які акцентуватимуть увагу на вашій жіночності та ніжності. Тепер натякнути на статус "в активному пошуку" можна буде без слів.

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Макіяж насамперед повинен гармонійно виглядати із вашим загальним образом. Щоб зрозуміти, як саме варто сьогодні нафарбуватися, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Ніхто не знає вас краще за нього. Можливо, ви всім своїм зовнішнім виглядом намагаєтеся позиціонувати себе сильною і незалежною жінкою, якій не потрібна друга половинка, щоб реалізувати себе у цьому житті. Але насправді десь у глибинах вашої свідомості заховалася маленька дівчинка, яка шукає безпечного місця поруч із коханою людиною. Тоді краще у створенні макіяжу відштовхуватися від цього. Бо хіба може щось привабити більше, аніж щирість.

Кажуть, що справжня любов не повинна базуватися "красивій картинці". Але пам’ятайте, аби привернути увагу до свого внутрішнього світу, варто спочатку зацікавити тим, що першим впадає в очі – обличчя. Гармонійні та універсальні ідеї для макіяжу вам у цьому допоможуть.

Гортайте галерею, щоб надихнутися зробити макіяж, який закохуватиме в себе абсолютно усіх: