Як доглядати за обличчям в домашніх умовах: 3 простих рецепти

Виглядати привабливо можна і без щотижневого відвідування найдорожчих салонів краси у вашому місті. Щоб провести спа-день вдома, вам знадобиться бажання, час та інгредієнти, які легко знайти в кожному домі.

Процес приготування цих масок вдома буде недовгим, а результат – дієвим. 24 канал ділиться трьома рецептами для догляду за обличчям. А саме: для шкіри обличчя та губ.

Нагадаємо, що всі маски потрібно наносити лише на очищену шкіру обличчя. Перед нанесенням: змийте залишки макіяжу міцелярною водою, вмийтесь та витріть обличчя насухо. Також можна зробити компрес, який допоможе розкрити пори: змочіть махровий рушник в гарячій воді і покладіть на 3-5 хвилин на обличчя.

Вівсяна маска для обличчя

Вівсяна крупа багата на мікроелементи та володіє очищувальним ефектом. А мед діє як пом’якшувальний засіб. Зокрема маски для обличчя із вівсянки підходять для усіх типів шкіри.

Що потрібно?

1 ст. л. вівсяних крупи

1 ст. л. меду

вода

Рецепт

Вівсяні крупи залийте окропом. Дайте їм 5-10 хвилин, щоб увібрати вологу. Далі додайте одну столову ложку меду, заздалегідь розігрітого на водяній бані. Розмішуйте суміш, допоки не вийде однорідна консистенція. Потім нанесіть маску на обличчя та, за бажанням, на шию. Почекайте 15-20 хвилин і змийте водою літньої температури.

Кавово-медовий скраб для губ

Після ранкової чашки кави можна дати залишкам на дні другий шанс. Використайте кавову гущу як продукт для догляду. Кавово-медовий скраб відлущує ороговілі (відмерлі) клітини зі шкіри губ та зволожує їх.

Що потрібно?

1 ст. л. кавової гущі

1 ст. л. меду

Рецепт

Змішайте інгредієнти. Попередньо розігрійте мед на водяній бані. Нанесіть скраб на губи та масажуйте протягом двох хвилин. Опісля змийте теплою водою. Для кращого ефекту після процедури використайте бальзам для зволоження губ.



Догляд за обличчям вдома / Фото Unsplash

Маска для обличчя з алоє

Алоє ще називають рослиною краси, яка прикрашає підвіконник чи не кожного дому. Сік алоє володіє антисептичними та протизапальними властивостями. Він може зробити шкіру обличчя м’якою, зволоженою та сяючою навіть без додаткових компонентів. Проте в тандемі з іншими корисними продуктами алоє діє ефективніше.

Що потрібно?

½ ст. л. мигдального молока

1 ст. л. коричневого цукру

4 ст. ложки соку алоє (можна замітнити гелем з алоє)

Рецепт

Додайте коричневий цукор в ємність з мигдальним молоком. Помішуйте, допоки цукор не розчиниться. Потім додайте приблизно 4 столові ложки соку алоє. Суміш нанесіть на обличчя і залиште на 15-20 хвилин. Змивайте теплою водою і витирайте обличчя м’яким рушником.

Всі вищеописані процедури рекомендуємо проводити не частіше 1-2 разів на тиждень.

Пам’ятайте, щоб зберегти природню красу та молодість, зусилля не повинні бути великими, а просто – регулярними.