Як правильно доглядати за волоссям вдома: прості поради
-
Волосся – це важлива складова жіночої краси. Хіба є щось прекрасніше, ніж впевнена в собі жінка, яка може похвалитися густою доглянутою шевелюрою. Такого результату досягти легко, якщо виконувати щоденну рутину по догляду за волоссям.
У кожної дами свої б’юті лайфхаки. 24 канал ділиться з вами найдієвішими.
Читайте ще про: Найпоширеніші міфи про догляд за волоссям
- На ніч перед миттям голови скористайтеся маскою для волосся – два рази в тиждень цілком достатньо. За той час поки ви спатимете, волосся вбере всі поживні для себе речовини. Однієї чи двох годин йому мало.
- Не користуйтеся дитячим шампунем, якщо він не підходить для вашої вікової категорії. На жаль, від дитячого шампуню ви не отримаєте м’якого волосся, як у 5-річної дитини. Навпаки, ефекту взагалі ніякого не буде. Тому що він містить спеціальні компоненти, які корисні лише для структури дитячої волосини.
- Мийте голову лише за потреби.
- Використовуйте шампунь двічі за одне миття. Першого разу він змиває бруд з волосся, а вдруге – вже промиває саме волосся.
- Змивайте шампунь в напрямку від чола до потилиці. Не перекидайте волосся наперед.
- Не мийте голову гарячою водою.
Поради для догляду за волоссям / Фото Unsplash
- Не розчісуйте мокре волосся. Тоді воно перебуває в стані своєрідної "гумки" – його легко вирвати або пошкодити.
- Користуйтеся бальзамом-ополіскувачем. Він згладжує структуру волосини і запобігає її пошкодженню в майбутньому.
- На кінці вологого волосся корисно наносити кокосове масло. Ні в якому разі не на корені. Тоді знову доведеться бігти в ванну і мити волосся, бо воно набуде брудного вигляду миттєво.
- Намагайтесь не використовувати фен. Дозвольте волоссю набрати потрібної вологи. Ви ж коли поливаєте квіти, то не підсушуєте землю?
Догляд за волоссям вдома / Фото Unsplash
- Користуйтеся щіткою для волосся, виготовленою з дерев’яних матеріалів. Тоді волосяний покрив не так електризується та не пошкоджується.
- Розчісуйтесь, починаючи з кінців, і плавно переходьте до коренів. В день по волоссю потрібно пройтися 100 разів гребінцем.
- Користуйтеся термозахистом.
- Виробіть собі звичку щовечора перед сном масажувати голову: спеціальним масажером для голови або власними пальцями. Це стимулює приплив крові, і волосся ростиме швидше та здоровішим.
- Позбудьтеся звички часто торкатися волосся руками. Так воно швидше забруднюється.
Щоб по всій ванні не збирати поламані волосини та гребінцем по дві години не розчісувати "кубло" на голові, користуйтеся нашими порадами і полегшіть собі життя.