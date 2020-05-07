Як правильно доглядати за волоссям вдома: прості поради

19:45, -

Волосся – це важлива складова жіночої краси. Хіба є щось прекрасніше, ніж впевнена в собі жінка, яка може похвалитися густою доглянутою шевелюрою. Такого результату досягти легко, якщо виконувати щоденну рутину по догляду за волоссям.