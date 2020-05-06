Як визначити свій тип шкіри

Підібрати ефективний догляд для обличчя чи створити макіяж, який підкреслить всі ваші переваги та приховає недоліки, – можливо. Потрібно лише точно знати, який у вас тип шкіри.

Дерматологи поділилися знаннями з виданням Today, як зрозуміти свою шкіру.

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Більшість людей помиляються, коли гадають про свій тип шкіри,

– каже Леслі Бауман, дерматолог та автор книги "Рішення типу шкіри".

"Вони найчастіше помиляються, чи жирна, чи суха у них шкіра, а також чи чутлива", – додає лікарка. Зокрема, тип шкіри може змінюватися з віком. На це впливають такі чинники, як клімат, гормони та дієта. Також досі точиться дискусія, чи можна вважати "нормальну" і "чутливу" шкіру справжніми типами, чи це просто особливості, які можуть бути властиві будь-якій людині. Щоб там не було, потрібно знати ознаки усіх типів та особливостей.

Жирна шкіра

Наша шкіра виділяє натуральні олії для збереження зволоженості, але для людей з жирною шкірою цей процес може перерости в перезволоження. Особливо, якщо у вас багато розширених пір. "Чим більше пір, тим активніші масляні залози, і чим активніші масляні залози, тим більше вони виділяють вологи", – каже Дорріс Дей, засновниця "Дерматології та естетики" в Нью-Йорку. Через це на обличчі з’являється жирна плівка і залишається там протягом всього дня.

Ознаки жирної шкіри:

розширені пори

комедони (чорні крапки)

вугрі

сальний блиск

грубість

горбистість

пігментні плями

жовто-сірий колір.

Промокніть зранку лице сухою серветкою. Якщо залишаться яскраво виражені сліди в області чола, щік, підборіддя, носа, то у вас точно жирна шкіра.



Спосіб визначити свій тип шкіри / Фото Pexels

Суха шкіра

Багато факторів викликає сухість шкіри. Серед них: сонячні промені, гаряча вода, регулярний пілінг такими продуктами, як саліцилова або гліколева кислоти. Окрім цього, з віком шкіра стає сухою через гормональні зміни.

Нагадаємо: пілінг – це популярна процедура естетичної косметології. Під час цієї процедури очищають обличчя від відмерлих клітин – ороговілого шару. В результаті після пілінгу покращується зовнішній вигляд шкіри, стимулюються регенеративні (відновлювальні) процеси, стимулюється підшкірне кровопостачання. Робити пілінг частіше, ніж один раз в тиждень – немає потреби.

Ознаки сухої шкіри:

тонка

непомітні пори

місцями лущиться

рано з’являються зморшки

рожево-жовтий колір.

Перевірити, чи у вас суха шкіра можна, протерши обличчя вранці сухою серветкою. Якщо не буде зовсім слідів, то підозри підтвердилися. Якщо після вмивання з милом у вас відчуття стягнутості та пощипування, ще можливе легке почервоніння, це також властивість сухої шкіри.

Комбінована шкіра

Універсального визначення для комбінованої шкіри немає. Одні дерматологи вважають, що це підтип жирного або сухого типу шкіри: змінюється в залежності від сезону, взимку – суха шкіра, влітку – жирна. Інші стверджують, що комбінований тип шкіри характеризується різною кількістю вологи на обличчі: збільшена жирність в Т-зоні (чоло, ніс, підборіддя), а щоки – сухіші.

Ознаки комбінованої шкіри:

блиск в Т-зоні

комедони в Т-зоні

розширені пори на чолі, носі та підборідді

інколи лущення в області щік.

При комбінованому типі шкіри серветка після проведення по обличчі матиме масну пляму в центрі.

Нормальна шкіра

Нормальна шкіра виробляє достатню кількість шкірного сала для гідратації (зволоження) шкіри. Тому, насправді, нормальна шкіра – це жирна шкіра, яка виробляє правильну кількість шкірного сала. Така шкіра виглядає здоровою та добре зволоженою.

Ознаки нормальної шкіри:

ніжна

гладка

м’яка

чиста

немає чорних крапок

немає почервонінь чи лущення.

Якщо у вас нормальна шкіра, то після вмивання ви не відчуєте стягнутості. А, протерши обличчя вранці, салфетка залишиться сухою.



Визначення свого типу шкіри / Фото Pexels

Чутлива шкіра

Леслі Бауманн – американська дерматологиня, яка заснувала Центр косметичної дерматології в Університеті Маямі та є засновницею і генеральним директором Косметичного та науково-дослідного інституту Баумана. Вона пояснює, що люди з чутливою шкірою можуть мати прищі, розацеа (хронічне захворювання шкіри обличчя, яке проявляється стійким почервонінням), контактний дерматит, різного виду висипку.

Чутлива шкіра – це шкіра, схильна до запалень,

– наголошує Леслі Бауманн.

Також люди з чутливою шкірою можуть мати надмірну реакцію на певні інгредієнти. Тому вони повинні уникати надмірно жорстких сполук у всіх своїх косметичних засобах.

Ознаки чутливої шкіри:

тонка

регулярні подразнення та лущення

помітні кровоносні судини

швидко обвітрюється та обморожується

рожевий колір.

Чутливість, зазвичай, є доповненням до всіх інших типів шкіри.