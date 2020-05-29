Які дієти є найефективнішими для схуднення та безпечними для організму

Правильне харчування в комплексі із фізичними навантаженнями та здоровим способом життя дає чудові результати. Проте знайти хорошу дієту, яка б поєднувала в собі потрібну кількість поживних речовин та дозволяла тамувати голод, важко.

Жорсткі дієти можуть приносити шкоду вашому організму та тілу. Замість того, щоб позбутися проблемних зон, існує ймовірність створити нові. Однак дотримуватися певних обмежень в їжі потрібно. Про 4 дієти, які будуть корисними для вашого здоров’я, розповів Harper's Bazaar.

Читайте: Які предмети псують зовнішній вигляд жінки

Найефективніші дієти для схуднення

DASH-дієта

Ця абревіатура розшифровується, як "дієтичні підходи" для запобігання гіпертонії. Якщо ви оберете для себе саме цю дієту, то вам доведеться зменшити кількість вживання натрію. Натомість потрібно буде додати до свого раціону продукти, які містять багато поживних речовин. Серед переваг дієти: внормовується рівень цукру та холестерину в крові, пришвидшується метаболізм, а також знижується ймовірність отримати інсульт. Із DASH-дієтою результат не змусить на себе довго чекати. Вже через 7 днів у вас може зникнути до 5 кілограм.



Як схуднути, дотримуючись здорового харчування / Фото Unsplash

Кето дієта

Тут вам доведеться дотримуватися правила: більше жирів, менше вуглеводів. Дієта передбачає вживання 70-80% жирів та лише 7-10% вуглеводів. Побутує такий стереотип, що через харчування продуктами, які містять багато жирів, ви набиратимете вагу. Можливо, така думка пішла від немилозвучного кореня слова. Проте вчені проводили багато дослідів і довели, що псують вашу фігуру саме вуглеводи. Однак не можна їсти транс-жири. Наприклад: соняшникове та лляне масла, цукор, маргарин, готові хлібобулочні вироби. Натомість цей різновид дієти найбільш наближений до споживання продуктів саме натурального органічного походження, що не може не тішити.

Середземноморська дієта

Не подумайте, що вам доведеться харчуватися винятково морепродуктами. На цій дієті рекомендується їсти побільше фруктів, овочів, рослинних білків та жирів. Але потрібно виключити зі свого раціону солодощі та жирне м'ясо. Середземноморська дієта не дарує швидкого результату, але вона чудово впливає на загальний стан організму, шкіри, волосся. Таким чином харчуватися можуть навіть діти та люди похилого віку. Обмежень немає ніяких.



Що можна їсти на дієті / Фото Unsplash

Інтуїтивне харчування

Щодо користі такого типу харчування існує багато сумнівів. Але жінки, які вже спробували, діляться лише позитивними враженнями. Суть дієти: потрібно прислухатися до потреб власного організму. Ви можете їсти будь-що, якщо цього бажаєте. Звісно солодкі смаколики теж дозволяються, якщо ви впевнені, що вам це справді потрібно і не принесе шкоди загальному стану. Дієта пропагує думку, що не можна йти всупереч бажань свого організму та тіла. Якщо ви хочете жити в гармонії з ними, то потрібно їх повністю задовольняти і ні в чому не обмежувати.