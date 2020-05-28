Які предмети псують зовнішній вигляд жінки

Щодня ви контактуєте із величезною кількістю предметів. Користування деякими з них шкодить вашому зовнішньому вигляду, але це можна помітити лише згодом. Тому краще позбутися цих предметів вже зараз, щоб запобігти видимим негативним наслідкам.

Періодично потрібно проводити ревізію у своїй косметичці і викидати використані чи протерміновані продукти, а також старі несправні інструменти для догляду чи пензлі для макіяжу. На ютуб-каналі Шпильки розповіли, які предмети потрібно викинути або замінити, аби вони не зіпсували ваш догляд за собою.

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Що псує зовнішній вигляд жінки?

Погана щітка для волосся. Якщо у вас є щітки чи гребінці із дешевого пластику або металеві, то позбудьтеся їх негайно. Оскільки такі інструменти можуть не лише погано розчесати волосся, але й травмувати його. Замініть їх дерев’яною щіткою або гребінцем.



Якою повинна бути щітка для волосся / Фото Unsplash

Старі мочалки і губки для тіла. Губки для душу потрібно змінювати щомісяця. Якщо користуватися ними довше, то вони стають накопичувачами мікробів, які ви розносите потім по тілу.

Губки для душу потрібно змінювати щомісяця. Якщо користуватися ними довше, то вони стають накопичувачами мікробів, які ви розносите потім по тілу. Неправильний бюстгальтер. Надто тісний бюстгальтер негативно впливає на зовнішній вигляд вашого декольте. Зокрема вчені довели зв’язок між поганою нижньою білизною і виникненням захворювань молочної залози. Тому ретельно до вибору ліфчика.

Надто тісний бюстгальтер негативно впливає на зовнішній вигляд вашого декольте. Зокрема вчені довели зв’язок між поганою нижньою білизною і виникненням захворювань молочної залози. Тому ретельно до вибору ліфчика. Косметика, у якої закінчився термін придатності. Не завжди той термін придатності, який вказаний на упаковці, відповідає дійсності. Тому що ви може відкрити продукт за довго після його виготовлення. Звертайте увагу на те, чи на етикетці вказано скільки можна використовувати із дати виготовлення чи відкриття.

Не завжди той термін придатності, який вказаний на упаковці, відповідає дійсності. Тому що ви може відкрити продукт за довго після його виготовлення. Звертайте увагу на те, чи на етикетці вказано скільки можна використовувати із дати виготовлення чи відкриття. Мило, як засіб очищення і зволоження обличчя. Навіть якщо мило призначене для дітей або має на упаковці позначку "зволожувальне ". Однаково мило має антисептичні компоненти, які сушать шкіру.



Чому не можна мити обличчя з милом / Фото Pexels