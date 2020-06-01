Зіркові візажисти та інші представники б’юті-індустрії зробили прогноз на літо 2020 року: який макіяж очей буде в тренді. Ви здивуєтеся, коли побачите його, бо такого яскравого та сміливо акценту серед модних мейк-ап тенденцій ще не було.

Помаранчеві тіні для повік оголошено головним трендом літнього сезону. Хоч за вікном ще не така тепла погода, якби хотілося, проте можна цей час використати, щоб попрактикуватися у створенні модного барвистого макіяжу. До того ж такий насичений колір може підняти ваш настрій у будь-якій ситуації. StyleCaster цікавилися у фахівців, чому саме помаранчеві тіні набираюсь такої популярності.

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Насамперед можна простежити тенденцію в інстаграмі. Колишня супермодель Кара Делевінь однією з перших випробувала на собі новий б’юті тренд ще навесні минулого року. На жаль, тоді він не отримав такого схвалення від візажистів. Проте тепер не лише знаменитості, а й інші користувачі соцмереж почали відтворювати помаранчевий макіяж очей на собі.

Зіркові візажисти зазначають, що на ваших повіках не повинен бути винятково неоновий помаранчевий. Ви можете обрати менш сміливі відтінки: теплий персиковий, коричнево-жовтий, просто жовтий, золотий. Універсальність помаранчевого також вас здивує. Він личить абсолютно усім кольорам очей та різним тонам шкіри. Можна користуватися тінями для повік як сухої розсипчастої текстури, так і гелевої.

Спеціалісти у б’юті-сфері додають, що знімок вашого мейк-апу з помаранчевими тінями в інстаграмі збере велику кількість вподобань, якщо до нього ще додати блискіток, які теж є трендом літа 2020.