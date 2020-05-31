Літо 2020 дивує яскравими трендами. Цьогоріч ви зможете експериментувати із оригінальними стрижками, різнокольоровими тінями для повік та незвичними відтінками помади для губ. Більше ніяких обмежень, якщо хочете бути в тренді.

Б’юті-тренди літа 2020 року абсолютно не схожі на своїх попередників. Harper's Bazaar зібрав найцікавіші та найсміливіші варіанти.

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Неонові тіні для повік

Такий тренд чудово підійде, щоб додати яскравих фарб у літні дні. Щоб не відвертати увагу від акценту на очах, можете комбінувати неоновий мейк-ап із одягом нейтральних кольорів.



Неоновий макіяж очей / Instagram / @makeup.hum

Гліттер

Різнокольорові та розсипчасті блискітки заполонили соцмережі знаменитостей та інших людей, пов’язаних з індустрією краси. Влітку ви можете використовувати їх на будь-якій ділянці свого обличчя: очі, вилиці, губи, скроні, перенісся.



Блискітки на обличчі / Instagram / @melendorf.brow

Дрейпінг

Або корекція обличчя за допомогою єдиного продукту: рум’ян. Схоже нові тенденції пропонують використовувати один косметичний засіб універсальними шляхами. Тепер модно наносити рум’яна не лише на "яблучка" щік, а й на повіки, вилиці та навіть брови.



Макіяж одними рум'янами / Instagram / @biotik_beauty

Синій мейк-ап

Якщо ви подумали, що мова піде знову про блакитні тіні, то ні. Літо 2020 дарує вам можливість спробувати синій навіть на своїх губах. Якщо наважитеся нафарбуватись яскраво-синьою помадою, то поєднайте її із мінімальним макіяжем очей та шкіри.



Синя помада на губах / Instagram / @curls_boro

Стрижка боб

Ця зачіска була серед зимових та весняних трендів 2020 і залишається на літо. Тому, якщо ви не ще не встигли її спробувати на собі, то не втрачайте можливість. Можливо, кардинальна зміна іміджу – саме те, що вам потрібно зараз.



Зачіска боб / Instagram / @chloenbrown

Аплікації

Більше не потрібно чекати запрошення на тематичну вечірку, щоб прикрасити свій макіяж чи зачіску оригінальною аплікацією. Влітку буде дуже стильно виглядати, якщо ви використаєте спеціальні прикраси для обличчя та волосся. Головне надмірно не захоплюйтеся, всього має бути в міру. Таким чином ви будете найефектнішою у своїй компанії.



Аплікації в макіяжі / Instagram / @carollpawlowska