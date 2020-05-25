Який манікюр буде модним влітку 2020: продемонструвала Кайлі Дженнер

Кайлі Дженер – модель з Америки, підприємиця та наймолодша мільярдерка світу, їй всього 22 роки. Вона має понад 177 мільйонів підписників зі всього світу на своїй сторінці в інстаграмі. Тож кому, як не їй започатковувати модні тренди.

Зірка провела карантин у своєму приватному будинку з басейном, на фоні якого зробила чимало фото. Останні публікації в інстаграм-профілі Кайлі були із новим трендовим манікюром. Спочатку вона відверто сфотографувалася в повний ріст біля басейну, а потім поділилася ніжним знімком дизайну нігтів.

Читайте також: Перламутровий манікюр: новий тренд в інстаграмі

Для створення манікюру, яким похвалилася американська знаменитість, знадобилася база нюдового відтінку та неоново-жовтий і небесно-блакитний лаки для яскравого акценту.

Нагадаємо, що Кайлі Дженер у 2020 віддає перевагу трендовим манікюрам в кольорі райдуги. У квітні вони теж опублікувала допис із нестандартним кольоровим френчем на нігтях.