Якою повинна бути "справжня краса", на думку жінок покоління X: результати опитування
Покоління X, воно ж Gen-X, це люди, які народилися в 1965-1979 роках. Зараз їм по 41-55 років. Доктор Майк Белл провів опитування серед 1600 жінок цього віку і дізнався, якою вони бачать "справжню красу".
Науковий радник з питань по догляду за шкірою лабораторій Boots No7, доктор Майк Белл зазначив, що із період дорослішання наші змінюється і наша думка про те, якою повинна бути красива жінка. Він захотів дізнатися про стандарти краси у жінок покоління X та опитав їх. Результати повідомило видання Independent.
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Жінки розповіли, що основними ознаками "справжньої краси" є впевненість в собі, чесність та здатність створювати комфорт для інших, коли вони поруч з вами. 80% опитуваних жінок вважають, що людина, яка прекрасна всередині, буде такою ж ззовні. Також вони додали, що їхні визначення краси можуть відрізнятися від переконань 20-річних чи 30-річних.
Якою повинна бути краса / Фото Unsplash
Ознаки "справжньої краси"
- Доброта в ставленні до інших.
- Чесність.
- Здатність створювати комфорт для інших.
- Бути щасливою.
- Мати вміння сміятися над собою.
- Бути самою собою перед іншими.
- Наділення мужність заступитися за слабших.
- Толерантність до інших людей з різними віруваннями, релігіями, життєвими поглядами.
- Знати, коли потрібно близьким підставити плече, щоб вони могли поплакати.
- Готовність визнавати власні помилки.
- Запитувати в інших, як вони почуваються.
- Подобатися собі.
- Впевнено виходити з дому.
- Прийняття свого тіла, а не вічний пошук у ньому недоліків.
- Проведення регулярних актів доброї волі.
- Цінувати маленькі радощі в житті.
- Бути оптимісткою.
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Важлива зовнішня та внутрішня краса / Фото Unsplash
- Не оточувати себе "крутими друзями".
- Піклуватися про свою красу зсередини та зовні.
- Турбуватися про довкілля.
- Робити певні вчинки та не хвилюватися про те, що подумають інші.
- Безтурботність. На кшталт: "танцюйте так, наче ніхто не дивиться".
- Мати здатність покращувати почуття власної гідності оточуючим.
- Мати власний стиль.
- Змога поділитися з іншими своєю невпевненістю.
- Баланс між кар’єрою та особистим життям.
- Елегантність.
- Не боятися зустріти друзів навіть у bad hair day.
- Бути енергійною та отримувати максимум користі від життя.
- Часто усміхатися.
- Нормально спілкуватися з людьми, які вам не дуже симпатизують.
- Бажання спробувати щось нове.
- Відповідально підходити до вибору місця, де ви купуватимете свій одяг, косметику та їжу.
- Впевнено співати перед незнайомцями.
- Не боятися піти випити в паб наодинці.