Раптовим переходом із брюнетки з блондинку вже нікого не здивуєш. Навіть волосся кольору морської хвилі сьогодні не привертає такої уваги оточуючих, як раніше. Натомість стиліст зачісок із Флориди – Алехандро Лопес виділяється з-поміж своїх колег завдяки створенню епатажного плетіння на довгому волоссі своїх клієнтів.

Роботи Алехандро Лопеса дивують не лише оригінальністю плетіння волосся, але й його кольором. Стиліст використовує шампуні та кондиціонери виробництва екодружнього бренду Celeb Luxury. 24 канал ділиться найкращими зачісками Алехандро, знімками яких він ділиться на своїй сторінці в інстаграмі.

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У своїх соцмережах стиліст-перукар публікує відео та фотографії із відтворенням процесу роботи. В нього є рубрики: балаяж, коси, модні кольори, стрижки, "до" та "після ". За творчим життям Алехандро спостерігає майже 40 тисяч підписників, а в коментарях під кожною публікацією помітно неабияку активність, з якої можна зрозуміти, що люди схвалюють експерименти стиліста із волоссям своїх клієнтів.

Алехандро Лопес не лише працює із чужим волоссям, але й сам є володарем довгої та густої червоногарячої шевелюри. Можна також припустити, що він є справді палким прихильником червоних відтінків волосся. Бо саме шампуні і кондиціонери такого забарвлення найчастіше використовує для фарбування своїх клієнтів і ділиться результатами в інстаграмі. Також Алехандро ще віддає перевагу синім і фіолетовим відтінкам. Незалежно він кольору кожна зачіска майстра – окремий витвір мистецтва. Він робить перехресні плетіння, формує коси різної техніки та фактури в єдиний цілісний образ, вплітає у волосся стрічки, стрази та інші аксесуари.

Варто зазначити, що Алехандро Лопес брав участь у масштабному конкурсі One Shot – змагання за нагороду за найкращі зачіски. Стиліст увійшов у фінал, а переможців оголосять 23 серпня 2020 року. У Лопеса є всі шанси на перемогу. Суть конкурсу у тому, що учасники діляться на своїх сторінках в інстаграмі фотознімками оригінальних зачісок, додають супровідний текст і логотип One Shot на фото.