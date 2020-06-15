Свої параметри можна коригувати візуально за допомогою верхнього одягу чи білизни. Проте для цього потрібно точно знати, який у вас тип фігури. Його можна визначити самостійно, якщо знати головні ознаки.

Щоб дізнатися свій тип фігури вам знадобиться лише ваше тіло та сантиметрова стрічки. Тоді необхідно виміряти об’єм грудей, талії та стегон і оцінити результати за допомогою підказок онлайн-видання Каталог статей. Корисно знати: Плоский живіт за 5 хвилин: що таке вакуум та як його правильно робити Які є типи фігури та як їх визначити Пісочний годинник. Якщо у вас три показники об’єму приблизно рівні, то можете пишатися своїм тілом, бо саме на такий тип фігури всі рівняються. А саме: коли груди та стегна одного об’єму, а талія помітно менша. У такому разі вам важливо акцентувати на вигинах свого тіла, зберігаючи баланс верху та низу.

Якщо у вас три показники об’єму приблизно рівні, то можете пишатися своїм тілом, бо саме на такий тип фігури всі рівняються. А саме: коли груди та стегна одного об’єму, а талія помітно менша. У такому разі вам важливо акцентувати на вигинах свого тіла, зберігаючи баланс верху та низу. У вас прямокутний тип фігури, якщо обсяг грудей та стегон однаковий і талія теж особливо від них не виділяється. Наприклад: об’єм грудей 92 сантиметри, а талії більше 70. Аби акцентувати на перевагах прямокутної фігури потрібно візуально звужувати талію, створюючи масивність в іншій частині тіла.

Насамперед потрібно виміряти свої об'єми / Фото Pexels Трикутний тип або груша. Володарки такої фігури мають тендітні плечі та талію, але значно об’ємні стегна. За допомогою дієт ви не зможете зробити нижню частину свого тіла меншою, тому краще підкресліть красиву шию, ключиці та руки за допомогою одягу або аксесуарів.

Володарки такої фігури мають тендітні плечі та талію, але значно об’ємні стегна. За допомогою дієт ви не зможете зробити нижню частину свого тіла меншою, тому краще підкресліть красиву шию, ключиці та руки за допомогою одягу або аксесуарів. Перевернутий трикутник або Т-подібна фігура. Такий тип фігури характеризують широкі плечі та вузькі стегна порівняно з ними. Наприклад: 95 сантиметрів плечі та 90 стегна. Проте зазвичай жінкам із такою фігурою щастить мати довгі та стрункі ноги. Намагайтеся візуально зменшувати плечі, а натомість збільшувати стегна та акцентувати на талії.

Такий тип фігури характеризують широкі плечі та вузькі стегна порівняно з ними. Наприклад: 95 сантиметрів плечі та 90 стегна. Проте зазвичай жінкам із такою фігурою щастить мати довгі та стрункі ноги. Намагайтеся візуально зменшувати плечі, а натомість збільшувати стегна та акцентувати на талії. Фігура круглого типу або яблуко тоді, коли у вас прямий силует без вираженої талії, але декольте пишне. Таким жінкам варто турбуватися про свою фігуру, бо зазвичай вони швидко набирають ваги, яка особливо помітна в області живота.