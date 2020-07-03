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Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
сьогодні , 17:04 Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
Лідія Цюпера
Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
16 червня , 18:43 Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
Лідія Цюпера
Лише фрукти, овочі та горіхи: що таке лужна дієта, її переваги та недоліки
20:22, сьогодні Лише фрукти, овочі та горіхи: що таке лужна дієта, її переваги та недоліки
Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
17:04, сьогодні Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
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5 найпоширеніших міфів про колаген та його властивості, у які не слід вірити
15:44, сьогодні 5 найпоширеніших міфів про колаген та його властивості, у які не слід вірити
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