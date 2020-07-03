На заміну салонним процедурам все більше з’являється дієвих рецептів для догляду, які легко відтворити в домашніх умовах. Чудовим прикладом слугує новий метод гідратації волосся Cherry Lola.

Cherry Lola – процедура, яка складається із 3 компонентів. Вона сприяє відновленню пошкодженого волосся, зміцнює його, висвітлює та зволожує. Byrdie поділився, як полікувати своє волосся за допомогою цього методу.

Більше до теми: Розкішне волосся за будь-яких умов: правила літнього догляду

Як зволожити волосся: процедура Cherry Lola

Насправді вищезгаданий метод не є абсолютно новим. У 2009 році блогерка з іменем Cherry Lola розповіла, як ефективно лікувати волосся в домашніх умовах. Нещодавно рецепт знову став актуальним та ним почали ділитися у соціальних мережах.

Експерти, які працюють із волоссям, рекомендують проводити різноманітні доглядові процедури для нього самостійно вдома. Проте вони наголошують, що заздалегідь потрібно поцікавитися, як будуть ті чи інші інгредієнти впливати на ваш тип та структуру волосся.



Як зволожити волосся в домашніх умовах / Фото Pixabay

Що вам знадобиться?

500 мілілітрів повножирного звичайного йогурту.

2 столові ложки харчової соди.

2 столові ложки Bragg Liquid Aminos.

Що таке Bragg Liquid Aminos

Це рослинна білкова приправа із соєвих бобів, які пройшли перевірку на відсутність ГМО. Виготовляють суміш за оригінальною формулою, яку розробив американський дієтолог, діяч альтернативної медицини, ініціатор руху за здорове харчування, доктор Пол Брегг.

Жасмін Вашингтон – стилістка із зачісок та експертка у темі волосся. Вона розповіла, що йогурт має дивовижну користь для волосся та шкіри голови. У нього є протигрибкові властивості, які сприяють зменшенню лупи. Також він збалансовує рН шкіри голови, зволожує волосяний покрив та випрямляє локони, схильні закручуватися у різні боки.

Амінокислоти, які є у складі вищеописаних інгредієнтів, з яких ви готуватимете суміш, ефективні для зміцнення волосся. Проте амінокислоти не дають видимого результату назавжди. Тому процедуру потрібно буде періодично повторювати. Жасмін Вашингтом спробувала це на власному досвіді: "Я, безумовно, відчула, що моє волосся більш зволожене, а лупи стало менше". Тобто дієвість Cherry Lola підтвердила людина, яка є професіоналом у питання здорової та красивої шевелюри.

Якщо у вас такий тип волосся, який варіюється від пухнастих локонів до вузьких кучерявих "вусиків", то процедуру слід проводити двічі на місяць. Власницям волосся більш жорсткої структури можна робити лікування за таким рецептом щотижня. Наносіть суміш із 3 компонентів ретельно на всю довжину волосся та шкіру голови. Залиште маску на 20-40 хвилин і змийте водою кімнатної температури із використанням шампуню.