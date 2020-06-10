Вологе повітря та пекуче сонце, яке ми так любимо влітку, погано впливає на стан нашої шкіри. Вона стає тьмянішою, зникає природне сяйво, з’являється жирний блиск та закупорені пори. Саме тому в гарячу пору року шкірі потрібен особливий догляд.

Під впливом підвищених температур та вологості активується робота сальних залоз. Тому шкіра жирного типу стає ще більш маслянистою, а на тій, яка схильна до сухості, з’являються пігментні плями та утворюються ділянки, які згодом починають лущитися. Parenting пише про дієві поради, яких слід дотримуватися у своєму щоденному догляді за шкірою влітку. Корисно знати: Як ретинол впливає на шкіру вашого обличчя Як доглядати за шкірою в літній сезон Внесіть зміни до щоденного ритуалу вмивання обличчя. Вам знадобиться така пінка чи гель для вмивання, які матимуть властивість витягувати зайву олію зі шкіри. Влітку варто частіше вмивати обличчя, аніж лише вранці та ввечері.

Вам знадобиться така пінка чи гель для вмивання, які матимуть властивість витягувати зайву олію зі шкіри. Влітку варто частіше вмивати обличчя, аніж лише вранці та ввечері. Антиоксиданти стануть вашими рятівниками. Хороша сироватка із вмістом антиоксидантів зволожуватиме шкіру вашого обличчя та захищатиме її від шкідливого впливу зовнішніх факторів. Зокрема такі сироватки сприяють виробленню колагену, завдяки якому дерма стає еластичнішою та сяючою. Антиоксиданти можуть допомагати вашій шкірі також із середини – включіть їх у свій літній раціон харчування. Їжте побільше цитрусових, зелених та листяних овочів, горіхи, цільнозернові продукти та пийте зелений чай.

Природні антиоксиданти / Фото Unsplash Зберігайте вологу в шкірі. Аби обличчя мало здоровий вигляд, його потрібно постійно зволожувати. Використовуйте відповідний крем вдень, а ввечері кілька разів на тиждень після вмивання обличчя робіть зволожувальну маску, яку можна придбати у будь-якому косметичному магазині або приготувати власноруч у домашніх умовах.

Аби обличчя мало здоровий вигляд, його потрібно постійно зволожувати. Використовуйте відповідний крем вдень, а ввечері кілька разів на тиждень після вмивання обличчя робіть зволожувальну маску, яку можна придбати у будь-якому косметичному магазині або приготувати власноруч у домашніх умовах. Відшаровуйте ороговілі клітини. Відмерлі частинки шкіри заважають їй регенеруватися та "дихати". А регулярне скрабування допомагає зберегти ваше обличчя та тіло гладкими і привабливим. Проте не варто із фанатизмом робити цю процедуру, бо тоді шкіра може синіти і з’являтимуться висипання. Володаркам чутливої шкіри варто підбирати скраб із м’яким ексфоліантом.

Відмерлі частинки шкіри заважають їй регенеруватися та "дихати". А регулярне скрабування допомагає зберегти ваше обличчя та тіло гладкими і привабливим. Проте не варто із фанатизмом робити цю процедуру, бо тоді шкіра може синіти і з’являтимуться висипання. Володаркам чутливої шкіри варто підбирати скраб із м’яким ексфоліантом. Без сонцезахисного крему нікуди. Влітку він повинен стати вашим найкращим другом. Якщо ви проводите на сонці весь день, то повторно намащуйтеся кремом кожні 3 години.

Влітку він повинен стати вашим найкращим другом. Якщо ви проводите на сонці весь день, то повторно намащуйтеся кремом кожні 3 години. Мінімум макіяжу. У спекотну погоду шкірі і так важко, а додаткові шари макіяжу ще більше напружують її. Намагайтеся влітку використовувати лише легку тональну основу, зволожувальний бальзам для губ та найнеобхіднішу декоративну косметику. Організуйте для обличчя своєрідні канікули.

Натуральний макіяж для літнього сезону / Фото Pexels Придбайте тонер. Освіжаючий тонер допоможе вам закрити пори від забруднення. Бо влітку там найбільше накопичуються зайві олії. Рекомендовано користуватися тоніком на основі огірка або алое.

Освіжаючий тонер допоможе вам закрити пори від забруднення. Бо влітку там найбільше накопичуються зайві олії. Рекомендовано користуватися тоніком на основі огірка або алое. Змініть свої зволожувальні креми на аналоги із легшою консистенцією.

Пийте багато води. Саме ця речовина слугує запорукою пружної та здорової шкіри. Виробіть звичку носити воду всюди зі собою.

Саме ця речовина слугує запорукою пружної та здорової шкіри. Виробіть звичку носити воду всюди зі собою. Особливої уваги вимагають ділянки навколо очей. Шкіра над та під очима є тоншою, ніж на інших місцях обличчя. Аби запобігти сухості та старінню шкіри на цих ділянках обирайте для них доглядові засоби із вмістом гілауронової кислоти.

Делікатній шкірі навколо очей потрібен особливий догляд / Фото Unsplash Пригадайте домашні рецепти краси. Інколи користь відінгредієнту, який можна знайти на кухні кожної господині, набагато більша, аніж від дорогого брендового косметичного засобу. Літо – ідеальний час, щоб експериментувати із приготуванням доглядових продуктів в домашніх умовах.