Зволожувальна ванночка для рук з картоплі в домашніх умовах: рецепт

Мати доглянуті руки важливо для жінки. Якщо ви ніяк не можете позбутися сухості та лущення шкіри рук, то картопля стане для вас хорошим союзником у цій боротьбі. Приготувати таку ванночку може кожна жінка із простих інгредієнтів.

Шкірі на руках найбільш вастиво піддаватися пошкодженням: миття посуду, прибирання дому, інша робота руками у несприятливому середовищі. Щоб зберегти руки в хорошому стані, потрібен ретельний та регулярний догляд. Нехай ванночка для рук стане одним із таких ритуалів для вас, а 24 канал ділиться її рецептом.

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Інгредієнти:

1 літра теплого картопляного відвару

1 чайна ложка оливкової олії

3 столові ложки теплого молока

ефірна олія персикових кісточок

ефірна олія апельсину



Догляд за шкірою рук в домашніх умовах / Фото Unsplash

Як приготувати?

Зваріть картоплю, не очищуючи її від шкірки. Саме в шкірці є вітамін C, який сприяє синтезу колагену. Нам знадобиться 1 літра води, в якій варилася картопля. В такому відварі також є цинк і калій, які сприяють загоєнню ран і мікротріщин на шкірі. В ємність з рідиною додайте оливкову олію кімнатної температури та тепле молоко.

Є два секретні інгредієнти, які роблять ванночку такою ефективною: ефірна олія персикових кісточок та апельсину. Перша багата на вітаміни групи A, B, E, C. Завдяки їй процес старіння шкіри сповільнюється. Додайте декілька крапель на власний розсуд: по 5-7 кожної з них буде достатньо. Все готово. Тримайте руки в ванночці 10 хвилин. Потім заберіть зайву вологу м’яким рушником.

Важливо, щоб ванночка була правильної температури: тепла, але не надто гаряча.

Цей рецепт можна використовувати, як тільки відчуєте, що вашим рукам потрібна допомога або систематично заради профілактики. Результат буде помітним після першої процедури.