Зволожувальна ванночка для рук з картоплі в домашніх умовах: рецепт
Мати доглянуті руки важливо для жінки. Якщо ви ніяк не можете позбутися сухості та лущення шкіри рук, то картопля стане для вас хорошим союзником у цій боротьбі. Приготувати таку ванночку може кожна жінка із простих інгредієнтів.
Шкірі на руках найбільш вастиво піддаватися пошкодженням: миття посуду, прибирання дому, інша робота руками у несприятливому середовищі. Щоб зберегти руки в хорошому стані, потрібен ретельний та регулярний догляд. Нехай ванночка для рук стане одним із таких ритуалів для вас, а 24 канал ділиться її рецептом.
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Інгредієнти:
- 1 літра теплого картопляного відвару
- 1 чайна ложка оливкової олії
- 3 столові ложки теплого молока
- ефірна олія персикових кісточок
- ефірна олія апельсину
Догляд за шкірою рук в домашніх умовах / Фото Unsplash
Як приготувати?
Зваріть картоплю, не очищуючи її від шкірки. Саме в шкірці є вітамін C, який сприяє синтезу колагену. Нам знадобиться 1 літра води, в якій варилася картопля. В такому відварі також є цинк і калій, які сприяють загоєнню ран і мікротріщин на шкірі. В ємність з рідиною додайте оливкову олію кімнатної температури та тепле молоко.
Є два секретні інгредієнти, які роблять ванночку такою ефективною: ефірна олія персикових кісточок та апельсину. Перша багата на вітаміни групи A, B, E, C. Завдяки їй процес старіння шкіри сповільнюється. Додайте декілька крапель на власний розсуд: по 5-7 кожної з них буде достатньо. Все готово. Тримайте руки в ванночці 10 хвилин. Потім заберіть зайву вологу м’яким рушником.
Важливо, щоб ванночка була правильної температури: тепла, але не надто гаряча.
Цей рецепт можна використовувати, як тільки відчуєте, що вашим рукам потрібна допомога або систематично заради профілактики. Результат буде помітним після першої процедури.