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Бебешко про Винника: Я зробив йому перший альбом – музику для інтелігентної публіки

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Як Олег Винник став популярним?
Як Олег Винник став популярним? / 24 канал

Продюсер української сцени Володимир Бебешко розповів, як він допоміг стати популярним Олегу Виннику.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз.

Я був першим, у кого Олег Винник попросив помочі, аби розкрутитися. Я робив йому перший альбом – музику для інтелігентної публіки. І, здавалося, він добре записався. Але потім він записав прості пісні на кшталт, "Волоси пахнут весною", "Ніно, с кєм ти пьйош віно, с кєм іграєш в доміно"...
– поділився Бебешко.

Ця музика полонила серця української публіки, а Винник отримав шалену популярність. За словами продюсера, ця популярність цілком заслужена.

"Якщо хтось думає, що так легко написати пісню, яка стане хітом у народі, то він глибоко помиляється. Винник пише їх щиро, від серця. А люди це люблять і сприймають",  прокоментував Бебешко.

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Хто такий Олег Винник? Український співак, композитор та автор пісень. Виступав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG. Починаючи з 2011 року, Винник почав сольну кар'єру в Україні.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Олег Винник
Джерело: 24 канал
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