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Бекхеми відсвяткували гранатове весілля: зворушлива історія кохання

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Бекхеми відсвяткували гранатове весілля
Бекхеми відсвяткували гранатове весілля / Колаж 24 канал

Зіркове подружжя Вікторія і Девід Бекхем одружилися 19 років тому, 4 липня 1999 року. Закохані відсвяткували річницю весілля удвох у ресторані.

Вікторія Бекхем опублікувала знімок з чоловіком Девідом і привітання на своїй сторінці в Instagram.

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"19 років!!! Я так сильно тебе люблю", – прокоментувала дизайнерка.

вікторія і девід бекхем
Девід і Вікторія Бекхем / Instagram

Натомість, Девід згадав в Instagram один зі своїх костюмів, який він одягнув у день весілля.

Вау, 19 років! 19 років тому в той час я був одягнений з голови до ніг у фіолетовий. Вітаю з річницею найкращу дружину і маму. Люблю тебе,
– написав Девід Бекхем.

девід і вікторія бекхем
Вікторія і Девід Бекхем 19 років тому в одязі від Antonio Berardi

Згадаємо, весілля найзнаменитішої пари планети відбулося в ірландському палаці Luttrellstown, тоді усі гості запам'ятали розкішний шлейф Вікторії довжиною в шість з половиною метрів.

Цікаво, що шлейф герцогині Кембриджської, тоді ще Кейт Міддлтон, був рівно на три метри коротший.

Така сукня слонової кістки Vera Wang обійшлася в 100 тисяч доларів. 

вікторія і девід бекхем
Вікторія і Девід Бекхем 19 років тому

Нагадаємо, напередодні західні ЗМІ поширювали інформацію, нібито пара перебуває на межі розлучення. Хоч подружжя активно заповнює свої соціальні мережі милими сімейними фото, поза камерами Девід та Вікторія після 18 років шлюбу вирішили жити окремо один від одного. Інсайдери розповідали, що причиною такого рішення були не якісь побутові конфлікти, а те, що Вікторія Бекхем хоче оселитись у Великобританії, а її чоловік – в Лос-Анджелесі. У результаті, Девід і Вікторія спростували цю інформацію і продовжує показувати шанувальникам щасливі сімейні фото.

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Зіркові весілля Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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