Бекхеми відсвяткували гранатове весілля: зворушлива історія кохання

Зіркове подружжя Вікторія і Девід Бекхем одружилися 19 років тому, 4 липня 1999 року. Закохані відсвяткували річницю весілля удвох у ресторані.

Вікторія Бекхем опублікувала знімок з чоловіком Девідом і привітання на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Коли я на роботі, він робить з дітьми уроки і готує, – Вікторія Бекхем розповіла про чоловіка

"19 років!!! Я так сильно тебе люблю", – прокоментувала дизайнерка.



Девід і Вікторія Бекхем / Instagram

Натомість, Девід згадав в Instagram один зі своїх костюмів, який він одягнув у день весілля.

Вау, 19 років! 19 років тому в той час я був одягнений з голови до ніг у фіолетовий. Вітаю з річницею найкращу дружину і маму. Люблю тебе,

– написав Девід Бекхем.



Вікторія і Девід Бекхем 19 років тому в одязі від Antonio Berardi

Згадаємо, весілля найзнаменитішої пари планети відбулося в ірландському палаці Luttrellstown, тоді усі гості запам'ятали розкішний шлейф Вікторії довжиною в шість з половиною метрів.

Цікаво, що шлейф герцогині Кембриджської, тоді ще Кейт Міддлтон, був рівно на три метри коротший.

Така сукня слонової кістки Vera Wang обійшлася в 100 тисяч доларів.



Вікторія і Девід Бекхем 19 років тому

Нагадаємо, напередодні західні ЗМІ поширювали інформацію, нібито пара перебуває на межі розлучення. Хоч подружжя активно заповнює свої соціальні мережі милими сімейними фото, поза камерами Девід та Вікторія після 18 років шлюбу вирішили жити окремо один від одного. Інсайдери розповідали, що причиною такого рішення були не якісь побутові конфлікти, а те, що Вікторія Бекхем хоче оселитись у Великобританії, а її чоловік – в Лос-Анджелесі. У результаті, Девід і Вікторія спростували цю інформацію і продовжує показувати шанувальникам щасливі сімейні фото.