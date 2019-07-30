Бекіров протягом 10 днів не може встати з ліжка і планує оголосити голодування, – адвокат

Стан здоров'я українського політв'язня залишається стабільно критичним. Вже протягом 10 днів він не може стати з ліжка через защемлення нерва та болю у спині. Якщо його справу передадуть до іншого суду, Бекіров обіцяє розпочати голодування.

Крім того, у Бекірова хворе серце і не покидає почуття браку повітря, розповідає адвокат бранця Іслям Вєляєв.

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Зважаючи на ці та інші обставини, Едем заявив про намір розпочати голодування, якщо його справу переведуть для розгляду по суті у місто Красноперекопськ. Він не витримає такого тривалого етапування,

– переконує адвокат.

Він наголосив, що знущання щодо українця тривають. Він буквально доведений до відчаю, а безкарність злочинних дій окупаційної влади поширюється.

Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.



Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.