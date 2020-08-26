Минулої неділі в Білорусі знову пройшов багатотисячний мітинг противників Лукашенка. Останній, в свою чергу, традиційно, вивів на вулиці силовиків. Але, щось змінилося і це відразу ж кинулося в очі. Не обійшлося і без втручання Росії.

Во-первых, дикий животный страх в глазах Лукашенко, который в воскресенье прилетел в свою, и без того охраняемую десятками силовиков, резиденцию в бронежилете, с автоматом в руках и в сопровождении вооруженного до зубов сына, – говорит Алексей Печий в блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Фашисты в Беларуси

Да и в центре Минска у стелы, кроме ОМОНа и милиции вдруг появилась колючая проволока и белорусская армия. Она, по словам министра обороны Беларуси, "должна защитить мемориалы Второй мировой войны от разъяренных фашистов с бело-красно-белыми флагами".

Да, в Беларуси заговорили о фашистах. И это стало маркером того, как кремлевские пропагандисты начали операцию по аншлюсу Беларуси.

"Беларусь без Лукашенко"

Совсем недавно американское издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Кремле, заявило, что Москва уже рассматривает сценарий "Беларусь без Лукашенко". Обида на коллегу-диктатора у Путина зародилась минимум год назад. Тогда Путин мечтал въехать в Кремль на коне с новой картой России и объявить себя президентом страны с Беларусью в составе. Но Лукашенко взбрыкнул и Путину пришлось вносить другие изменения в Конституцию РФ.



Лукашенко и Путин / Фото ТАСС

И вот сейчас появился вполне осязаемый шанс реализовать план "глубокой интеграции Беларуси". Ведь Лукашенко сломлен, он боится собственного народа и неохотно, но идет на уступки ради сохранения власти. Но, позволить белорусскому народу снести диктатора – не в интересах Путина – это же пример и для российского народа, зачем себе яму копать.

Информационная война

Но и открыто поддержать Лукашенко и ввести войска, как того просит диктатор, Путин тоже не может, слишком "токсичным" стал Лукашенко. Куда лучше дестабилизировать ситуацию в стране, расколоть общество и уже на этой волне признать несостоятельность Лукашенко и поставить своих людей. Или развязать войну. Эту схему Путин уже обкатал и в Украине, и в Грузии, и в Молдове.

Идеальный вариант начала аншлюса – не пули, а информационная война. И она уже началась. На прошлой неделе в белорусских государственных СМИ недовольных режимом работников, сменили пропагандисты из Russia Today. Это уже подтвердил и сам Лукашенко. Но это только часть информационных войск.

И очевидным это стало после того, как риторика лукашенковской власти резко сменилась и стала копировать позднего Януковича и его прихвостней, которые, в свою очередь, черпали вдохновение у российской пропагандистской машины.

Что происходило в Беларуси в последние дни

Дальше речь пойдет о Беларуси последних дней, но вам точно будет казаться, что об Украине 2013 – 2014 годов.

► Первым делом российские технологи зачистили все независимые СМИ, их сайты просто заблокировали. Когда поле свободно, пропагандисты приступили к следующему шагу – промывка мозгов. И важно заметить – никто уже даже не пытается доказать, что Лукашенко победил честно, что фальсификаций не было и он легитимен. Пропаганда вбрасывает в общество другие болезненные поводы, которые несомненно вызовут конфликты и тема легитимности может уйти на второй план.

► Потом роспропаганда заявила протесты – это деструктив и совсем скоро они сдуются. А если этого не произойдет, то страну ждет невероятный упадок. А вера в победу может реально пошатнуться, если покажется, что кураж первых дней протестов поиссяк и новые забастовки на заводах уже не вызывают такого огромного резонанса, как это было вначале. И может показаться, что режим побеждает. А для пущего эффекта, репрессивный аппарат продолжает выдергивать протестующих по одному и паковать в СИЗО.

Щепетильные темы

► Чтобы посеять рознь в рядах протестующих пропагандисты перешли к более щепетильным темам – Вторая мировая война, национальные герои и символика. Протестующих против Лукашенко тут же объявили фашистами и националистами. Мол, под бело-красно-белым флагом, во время второй мировой выступали коллаборационисты, а те кто выходит с ним сегодня – их наследники.



Демонстрации в Минске / Фото Belta

► Если этого мало, то вот вам еще один фейк – протестующая оппозиция хочет отвернуть Беларусь от России. Пропагандисты стали рассказывать, что новая власть продаст все заводы американцам, самый большой для страны рынок, российский, закроется и белорусский социализм рухнет.

Конечно же и это бред. Иначе почему та же Россия не рухнула после масштабной приватизации Чубайса в 1991 году? Или почему Газпром всё еще жив при том, что 25% его акций принадлежит американским банкам? Да и назвать, так называемую оппозицию в лице, явно пророссийские, Цепкало, Бабарико и Тихановского, адептами Запада как-то язык не поворачивается.

► Также пропаганда закинула утку о том, что протесты закончатся тем, что белорусскую землю будет топтать НАТОвский сапог, а новая власть окажется под внешним управлением. И на этом этапе пропаганда начала морально готовить белорусов к жесткому сценарию – чтобы не допустить НАТО к границам России, последняя, не хочет, но будет вынуждена ввести первой свои войска.

А чтобы это выглядело более правдоподобно – Лукашенко впервые за 25 лет привел военные силы Беларуси в боевую готовность и соврал, что со стороны Литвы НОТОвские танки уже подступили к границам страны. А значит у России есть повод по договору о коллективной безопасности пригнать свои пушки в Беларусь для якобы отражения внешней агрессии.

► И вишенка на пропагандистском торте – мол протестующие и оппозиция вообще – хотят запретить русский язык в Беларуси! А Москва, как вы помните, почему-то, считает своей исторической миссией защищать оружием всех русскоязычных во всем мире. И это выглядит полнейшим абсурдом. Но та же пророссийская оппозиция уже вынуждена оправдываться.



Протести в Беларуси / Фото TUT.BY

И во всем этом потоке лжи никто и не вспоминает, что еще пару недель назад сам Лукашенко винил в провокациях именно Россию и две сотни засланных вагнеровцев.

Важно Кремль гострить зуби: на що готовий Лукашенко заради крісла?

Чем закончатся протесты?

Так что, возможно, сам того не понимая, испуганный Лукашенко загоняет себя в ловушку – ведь после вмешательства России, с расколотым надвое обществом у него будет всего два способа не то что остаться у корыта, а просто сберечь свою шкуру – добровольно сдать Беларусь, или бежать из страны после военного вторжения России, которая сейчас готовит для этого почву.

Украина это всё проходила и, к сожалению, мы знаем, чем это всё заканчивается – кровью, смертями и оккупацией части территорий.

Подробнее о масовых протестах – читайте тут.