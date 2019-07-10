Беларусь ориентируется на Европу, США и Китай, или Многоходка Лукашенко против России

Две очень важные новости прилетели из Беларуси.

Первая – Александр Лукашенко совсем не против расширения "минского формата" такими странами как США и Великобритания. Вторая – стало известно, что Китай выделит Беларуси кредит в размере $600 млн вместо аналогичного кредита от Москвы. Если помните, выделение Кремлем Беларуси кредита на $600 млн я называл "продажей республики". Но, как показало время, в Минске несколько изменился вектор движения Лукашенко.

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Дело в том, что российские $600 млн выделялись под гарантии интеграции РБ в РФ, что жизненно важно Кремлю, ведь это позволит к 2024 году провести "новые" выборы "нового" президента "союзного государства", что позволит Путину продлить свой срок правления минимум на декаду. Но, мягко говоря, автократа Лукашенко такой вариант явно не устраивает, и он заметно нарастил усилия по сохранению своего права на трон… до коли? До – Коли.

А потому, когда из Минска россияне срочно вывозили своего посла Бабича, знатного путчиста, это была лишь первая ласточка перемен в РБ. Дальше – больше – Лукашенко принялся латентно заигрывать с США и Великобританией, зазывая их в Минск, не столько с целью ускорить разрешение украинского вопроса, сколько для расширения возможностей контактов для себя же самого.

В дополнение к общему комплексу контактов, завлекаются инвестиции Китая, который уже давно облюбовал Беларусь для своих стратегических планов. Причем "китайские доллары" Беларуси нужны не столько для решения своих финансовых проблем по выплатам долгов и процентов, сколько для затягивания Китая в финансовую заинтересованность в неприкосновенности РБ и сохранения взявшего обязательства политического режима.

А потому, многоходовочка Лукашенко, более чем очевидна. Нежилая быть утянутым трясиной "союзного государства" он старательно налаживает многополярные контакты, которые, если не воспрепятствуют гибридному объединению РБ и РФ, то хотя бы станут гарантией его приюта и более-менее спокойной пенсии, за пределами страны с высоким риском смертности от радиоактивных элементов из таблицы Менделеева.

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