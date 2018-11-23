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      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?

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      Белорусский "Полонез"
      Белорусский "Полонез" / belvpo.com

      В Минске состоялись переговоры президентов Азербайджана Ильхама Алиева и президента Беларуси Александра Лукашенко, главным итогом которых стало не только обсуждение перспектив сотрудничества двух стран, но и намерение подписать новый контракт на поставку белорусского оружия Азербайджану.

      И этот момент, пожалуй, наиболее интересный из всех сфер, обговоренных в ход встречи.

      Как известно Беларусь, не смотря на латентные протесты Москвы и явные со стороны партнера РБ по ОДКБ – Армении, поставила Азербайджану свои новейшие 301-мм РСЗО "Полонез", отличающиеся от обычных советских ракетных систем залпового огня приличной дальностью поражения целей до 200 км и ставших своеобразным ответом поставкам ОТРК "Искандер" Москвой Еревану.

      Возможно, новый контракт будет подразумевать пополнение состава сухопутных войск Азербайджана именно этими РСЗО, впечатляющих своей дальностью, но все же вызывающих ряд вопросов к точности, достигаемой в основном за счет инерциальной системы наведения, использующей для коррекции спутниковую навигацию. Отклонение в данном случае у ракет может составить до 30 метров.

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      Что же, можно было бы порадоваться за успехи ВПК Беларуси и пронаблюдать за тем как трещит ОДКБ, но все же не оставляет без внимания тот факт, что Азербайджан занимается излишней благотворительностью и вот почему.

      Как известно, в Украине разработана и запущена в серийное производство 300-мм ракета "Ольха", предназначенная для использования в РСЗО 9К58 "Смерч". Данные системы стоят на вооружении сухопутных войск Азербайджана в количестве 30 единиц, причем 20 РСЗО "Смерч" в свое время Баку продала Украина.

      Используют эти РСЗО старые советские ракеты дальность поражения целей, у которых не превышает 70 км, а отклонение может составить до 50 м. В свою очередь, известно, что дальность поражения целей у "Ольхи" до 120 км с отклонением до 5 м, что и относит данную ракету к категории высокоточных. Так же известно, что при уменьшении веса боеголовки дальность поражения "Ольхи" можно увеличить до 170 км.

      А потому, насколько эффективно Азербайджан распоряжается своими вложениями в вооруженные силы, закупая беларускую РСЗО, с китайским наполнением (ракета А-200 и электроника) и обладающую сомнительным перевесом в ТТХ, в то время как у него есть все шансы провести неплохую модернизацию своих "Смерчей" за счет украинских ракет – вопрос весьма и весьма дискуссионный.

      С учетом же того, что сравнительно недавно Армения получила очередную партию ОТРК "Искандер", насколько эффективно и оперативно Беларусь сможет обеспечивать Азербайджан нужным количеством техники, для создания баланса, тоже вопрос открытый.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Публікації Зброя Новини Білорусі Новини Азербайджану
      Джерело: 24 Канал
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